El Real Madrid considera a Didier Deschamps como posible reemplazo de Mourinho

El Real Madrid tendrá una semana compleja que podría definir el rumbo del proyecto de José Mourinho. El miércoles 21 de octubre los merengues se medirán ante el RB Leipzig en la Champions League y el domingo 25 jugarán el Clásico ante el FC Barcelona. El funcionamiento de la escuadra blanca, más allá de los resultados, no ha terminado por convencer y, de acuerdo con los reportes más recientes, la continuidad del técnico portugués no está asegurada.

El periodista Sergio Valentín, de Radio Marca, informó a través de sus redes sociales que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene un plan B en caso de que The Special One no consiga levantar al club. El empresario español buscaría traer a Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, como reemplazo de Mourinho.

El entrenador francés se encuentra actualmente como agente libre tras dirigir a Les Bleus en el Mundial 2026.

Como técnico, Deschamps puede presumir la obtención de la Copa del Mundo de 2018, el subcampeonato en la edición de 2022 y el cuarto lugar en 2026.

A nivel de clubes, su trabajo más destacado fue con el AS Mónaco, club al que llevó a la final de la UEFA Champions League en la temporada 2003/2004.

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Florentino Pérez ha contado a su círculo más cercano que ya tiene pensado el sustituto de José Mourinho si la cosa no mejora.



Se trata de Didier Deschamps https://t.co/X8LjuHqCZn pic.twitter.com/nLw583p0eR — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) October 18, 2026

En el Madrid, Deschamps coincidiría con jugadores que conoce muy bien como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Ibrahima Konaté.

¿Mourinho podría salir del Real Madrid después del Clásico?

Tras la salida de Carlo Ancelotti, el Real Madrid ha vivido incertidumbre en el banquillo. José Mourinho regresó al club merengue este verano después de que los procesos de Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso fracasaran.

En su segunda etapa al frente del cuadro blanco, 'Mou' suma ocho victorias y dos derrotas en diez partidos. Si bien sus números distan de ser negativos, el equipo no ha demostrado solidez y varios de los resultados los ha obtenido con base en individualidades más que juego colectivo.

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En estos momentos, la presión se encuentra al máximo y una derrota abultada en el Clásico frente al Barcelona podría ser la gota que termiine por derribar el vaso.