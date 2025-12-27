El Real Madrid ya ha decidido traer de vuelta al mediocampista del Como, Nico Paz, al Santiago Bernabéu al final de la temporada, según ha revelado un informe.

Paz, de 21 años, dejó Madrid para unirse al Como en el verano de 2024 después de haber jugado ocho partidos y 128 minutos con el primer equipo. Durante su breve paso por Italia, se ha consolidado como uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores del mundo.

Con 11 goles y 14 asistencias en 51 partidos con el Como, Paz ha llamado la atención de los clubes más grandes de Europa, pero el Madrid ya se preparó para esta posibilidad negociando una cláusula de recompra en su acuerdo de venta.

Después de que el Como pagara 6 millones de euros (5,2 millones de libras, 7,1 millones de dólares) por Paz, acordaron darle al Madrid una serie de cláusulas para mantener el control sobre el futuro del mediocampista. Los Blancos decidieron no activar la opción de recompra de 10 millones de euros este pasado verano, pero, según AS, aprovecharán la oportunidad para usar su acuerdo y fichar a Paz por 9 millones de euros al final de esta temporada.

El Madrid cree que Paz está listo para continuar su desarrollo en un nivel más alto y ya ha decidido traer al internacional argentino de vuelta al Bernabéu, aunque no se espera que esto detenga la especulación sobre su futuro.

Los clubes están interesados en ofrecerle al Real Madrid una ganancia inmediata

Nico Paz sería un buen refuerzo para la plantilla de Xabi Alonso | NurPhoto/GettyImages

Aunque se espera que Paz regrese a Real Madrid durante el verano, varios clubes han dejado claro que estarían dispuestos a ofrecer una cifra considerable al equipo español para ficharlo de inmediato.

Se ha rumoreado que la gran mayoría de los clubes más importantes de la Premier League están interesados en Paz, en un acuerdo que llegaría hasta los 80 millones de euros en varios informes. Sin embargo, el Madrid insiste en que Paz no será vendido el próximo verano.

Aunque Paz tendrá la última palabra sobre su futuro, el Madrid cree que hay un lugar para el joven mediocampista en el equipo de Xabi Alonso y reconocen el inmenso potencial que ha mostrado durante su tiempo en Italia.

Como resultado, rechazarán todas las ofertas de los numerosos pretendientes de Paz, renunciando a la oportunidad de hacer una ganancia enorme con muy poco esfuerzo el próximo verano.

Los críticos del Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso han señalado la falta de creatividad en el mediocampo, y Paz es visto como una solución económica al problema: un jugador de 100 millones de euros fichado por una fracción del precio.

Por su parte, se cree que Paz está muy interesado en reactivar su carrera en Madrid, aunque los clubes sin duda intentarán convencerlo de mudarse a otro lugar antes de que cierre la ventana de transferencias del verano de 2026.