El Real Madrid define el futuro de Aurélien Tchouaméni tras el interés de Manchester United

De acuerdo con información de los periodistas, Fabrice Hawkins y Pepe Álvarez, el mediocampista Aurélien Tchouaméni va a prolongar su estadía en el Real Madrid tras cerrar el acuerdo entre la directiva merengue y el internacional francés.

El jugador permanecerá por lo menos hasta el verano de 2031 y es que era una prioridad para los directivos de la Casa Blanca poder concretar su continuidad. A pesar de las ofertas, especialmente del Manchester United que se encontraba muy interesado en sus servicios.

🚨⚪️ BREAKING: Aurélien Tchouaméni to sign new deal at Real Madrid soon, all agreed on contract until June 2031!



Real Madrid are ready to sign soon, as @FabriceHawkins @pepealvarezzz reported.



Man United deal never close due to high salary and Madrid not opening doors to exit. pic.twitter.com/5CYKarTb75 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

El plurifuncional pivote de 26 años se encuentra participando en su segunda Copa del Mundo con la selección de Francia, en el presente Mundial 2026 ha participado como titular los 90 minutos en tres partidos y se ha quedado en el banquillo en dos juegos.

Tchouaméni seguirá siendo merengue

🚨Aurélien Tchouameni prolonge au Real Madrid jusqu’en 2031. C’était une priorité des dirigeants de la Maison Blanche. Malgré les sollicitations, notamment de Manchester United, l’international français voulait rester à Madrid 🔒@RMCsport pic.twitter.com/nLVy0as51F — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 8, 2026

El elemento defensivo firmará su extensión de contrato cuando termine su participación con el combinado galo que marcha como uno de los favoritos al título en los cuartos de final. Su contrato vigente finalizaba en verano del 2028 y ahora lo renovó por tres años más.

El mediocampista de ascendencia camerunés está a un juego de alcanzar los 50 partidos como seleccionado nacional. Además, desde su arribó al cuadro blanco en el verano del 2022 ha participado en 195 partidos en total, marcando siete goles y dando ocho asistencias.

En el club español ha podido conquistar una Liga, UEFA Champions League, una Copa del Rey, entre otros campeonatos nacionales e internacionales.

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