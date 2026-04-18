El Real Madrid define la salida de Arbeloa para el verano

Postergar lo impostergable le salió caro al Real Madrid. Desde que asumió Álvaro Arbeloa, las incógnitas en torno a su ciclo se repitieron con frecuencia y, aunque algunos resultados positivos disimularon el rendimiento irregular, la eliminación en la Champions frente al Bayern Múnich marcó un quiebre en la evaluación interna. La campaña sin títulos profundizó esa lectura y aceleró definiciones que ya se venían gestando en los despachos del club.

Con siete jornadas por disputarse, la continuidad del entrenador aparece muy comprometida. Dentro de la entidad entienden que, pese a ciertos aportes en la gestión del grupo y una apuesta por futbolistas de la cantera, el equipo no logró dar el giro esperado luego de la salida de Xabi Alonso. La expectativa pasaba por una mejora competitiva que nunca se consolidó.

El balance deportivo expone problemas en varias líneas. En defensa, el equipo volvió a depender en exceso de intervenciones de Thibaut Courtois, sin lograr solidez sostenida (sumado a la lesión del belga, que no juega desde marzo). En el mediocampo, los rivales evidenciaron diferencias que el Merengue no pudo equiparar. Las victorias frente a los llamados "grandes equipos" fueron escasas a lo largo de la temporada y no alcanzaron para sostener el proyecto.

🚨 BREAKING: Alvaro Arbeloa will LEAVE Real Madrid this summer.



The club believes the coach did NOT succeed in turning the season around after Xabi Alonso's departure.



It would take a MIRACLE for Arbeloa to stay. @marca pic.twitter.com/7NvJ8j8xw6 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 17, 2026

Arbeloa, formado en la casa, mantuvo un discurso alineado con la dirigencia. Incluso dejó en manos del club cualquier determinación sobre su futuro, sin plantear condicionamientos. Esa postura fue valorada internamente, aunque no resultó suficiente para respaldar su permanencia en el cargo.

La planificación del próximo mercado ya contempla numerosas modificaciones. Se prevén salidas y refuerzos en distintas zonas del campo, con especial atención en la defensa y la mitad de la cancha. A la par, la elección del próximo entrenador se vuelve una decisión central para encarar la siguiente temporada.

Entre las alternativas que se analizan aparece Jürgen Klopp, que ya estuvo en el radar en etapas anteriores. El alemán actualmente cumple funciones vinculadas al desarrollo deportivo dentro del grupo Red Bull, aunque en Europa circulan versiones sobre una posible vuelta a la actividad en el banquillo.