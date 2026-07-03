El Real Madrid desmiente todos los rumores sobre el interés en fichar a Enzo Fernández

Después de varios días de especulaciones en torno al mercado de fichajes europeo, el Real Madrid decidió establecer una postura oficial sobre la situación de Enzo Fernández.

A través de un comunicado difundido este viernes en redes sociales, el conjunto merengue desmintió de forma contundente las versiones que aseguraban que el campeón del mundo con Argentina era uno de sus principales objetivos para la próxima temporada 2026/27.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

La institución afirmó que no realizaron "ninguna gestión, ni directa ni indirecta" para intentar incorporar al mediocampista del Chelsea y aseguró que tampoco existe intención de avanzar en una hipotética negociación por el futbolista.

De esta manera, el club buscó poner fin a los rumores que habían circulado en las últimas semanas y habrían condicionado parte de su mercado de trasnferencias.

Un mensaje de respeto hacia Chelsea y el jugador

Además de negar cualquier negociación, el Real Madrid aprovechó el comunicado para destacar la calidad futbolística de Fernández, calificándolo como "un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas" y expresar su respeto tanto por el jugador como por el Chelsea, club con el que mantiene "una excelente relación institucional".

La entidad madrileña remarcó que ese vínculo entre ambas directivas forma parte de los motivos por los que decidió responder públicamente a las informaciones que circulaban, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y preservar la buena relación entre los clubes.

Sunderland v Chelsea - Premier League | George Wood/GettyImages

En el tramo final del comunicado, el Real Madrid calificó las versiones publicadas en distintos medios y plataformas como "especulaciones sin fundamento" y lamentó que continúen difundiéndose informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad.

El club también señaló que este tipo de rumores generan confusión entre los aficionados y terminan perjudicando tanto a las instituciones como a los protagonistas involucrados. Así, el conjunto merengue cerró cualquier posibilidad de que Enzo Fernández forme parte de sus planes inmediatos, al menos de acuerdo con su postura oficial.

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