¿El Real Madrid es el equipo que más goles de penal ha marcado en LaLiga?

El Real Madrid ha sacado tres puntos de oro en esta Jornada 21 de LaLiga luego de derrotar dos goles por cero al Villarreal en La Cerámica, esto gracias a un doblete de Kylian Mbappé en el que estuvo incluido un penal al minuto 94 del encuentro, razón por lo que las críticas no se hicieron esperar.

El primer tiempo del encuentro no tuvo mucho movimiento, algunas jugadas en ambos marcos, pero nada para destacar, fue así que arrancó la segunda mitad y el conjunto merengue se fue al frente de inmediato, ahí llegó una jugada por la banda izquierda en donde Vinicius Júnior hizo de las suyas y sirvió la pelota para que le quedara a modo al francés, quien dentro del área chica marcó de izquierda para el primero de la noche.

Ya cuando el partido estaba por terminar, 'Kiki' encontró un hueco y encaró a la defensa del Submarino Amarillo, encontrándose con Alfonso Pedraza quien lo trastabilló para cometerle penal. Fue así que el mismo francés tomó la pelota y con mucha jerarquía marcó el segundo de su cuenta a lo Panenka.

¿Quién es el equipo que ha marcado más goles de penal en LaLiga?

Con este tanto, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa llegó a diez anotaciones desde la vía de los penales en lo que va de la temporada 2025/26 del campeonato español, quedándose de manera momentánea a cuatro disparos desde el manchón penal de superar su propio récord, mismo que se gestó la campaña pasada.

Ante las críticas surge el dato que nos revela quién es el equipo del máximo circuito español que más goleas ha podido hacer por esta vía y la respuesta es: Futbol Club Barcelona. Los blaugranas ostentan esta marca que data desde la temporada 2015/16, cuando lograron convertir 19 penales en esa campaña. Es así que los merengues, a falta 17 jornadas por disputar, tienen la posibilidad de batir esta marca.

