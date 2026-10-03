Que sí, que no. El futuro de JJ Gabriel es una incógnita y algunos clubes europeos siguen pendientes del tire y afloje del futbolista con el Manchester United. El inglés, que cumplirá 16 años el próximo 6 de octubre, pidió abandonar a los Red Devils al considerar que no está teniendo las oportunidades que esperaba con el primer equipo. El Real Madrid es uno de los interesados y estudia una operación que, de entrada, presenta dificultades.

Gabriel es una de las grandes promesas de la cantera del United. El mediapunta fue elegido mejor jugador de la academia inglesa durante la temporada 2025/26, marcó en sus dos primeras apariciones con el equipo sub-21 y consiguió un triplete en su estreno en la Youth League. Sumado a eso, también disputó ocho minutos con el primer equipo durante un amistoso ante el Atlético de Madrid en Estocolmo.

Su deseo de dejar Manchester abrió una carrera en Europa. El Merengue y el Bayern Múnich son los principales interesados, junto con el PSG, el Manchester City y el Chelsea. El futbolista analizaría las distintas opciones antes de tomar una decisión sobre su carrera.

🚨🔴 JJ Gabriel has formally asked to leave Manchester United by terminating his contract.



15 year old wonderkid, wanted by all the top clubs in the world — not only in England. 👀



JJ asked for immediate termination, as @TimesSport reported.



Manchester United still hopeful to… pic.twitter.com/YE3LNyxiIq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

La situación contractual añade una dificultad porque Gabriel todavía no puede firmar un contrato profesional y ya se encuentra inscrito federativamente con los Red Devils para esta temporada. Además, la salida del Reino Unido de la Unión Europea provoca otra barrera para cualquier posible llegada a España.

Los futbolistas británicos ocupan plaza de extracomunitario y no pueden incorporarse a clubes de la UE hasta cumplir 18 años. Una posible excepción se produciría si la familia del jugador se trasladara a España por razones ajenas a su carrera deportiva.

Precisamente, Gabriel lleva algunas semanas trabajando en Barcelona. El futbolista se ejercita en las instalaciones del British School de Castelldefels con un entrenador personal. Su estancia despertó especulaciones alrededor del Barcelona, pero Deco negó contactos o interés por parte de los culés. Eso si, el inglés empezó a seguir en Instagram a futbolistas del Madrid, incluidos integrantes del Castilla.

El United no se resigna a perder una de sus promesas y la entidad estaría estudiando posibles vías regulatorias y legales para proteger sus intereses frente a clubes que negocien por Gabriel. Hasta el momento no existe confirmación pública de que se haya iniciado una acción judicial.

De hecho, habría posibilidades de un posible acercamiento entre Gabriel y el United. El jugador recuperó en Instagram algunas publicaciones relacionadas con el club que anteriormente había eliminado, incluida una fotografía junto a Alan Shearer luego de recibir el premio al mejor futbolista de la Premier League Sub-18 de la temporada 2025/26.