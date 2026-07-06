El Real Madrid exige a Vinícius una respuesta sobre su renovación

El futuro de Vinícius Jr. volvió a convertirse en uno de los temas centrales del mercado de pases del Real Madrid de cara a la próxima temporada 2026/27.

Aunque el delantero tiene contrato vigente hasta junio de 2027, la dirigencia considera prioritario resolver su renovación durante este verano europeo para evitar que la situación se prolongue y genere dudas alrededor de una de las principales figuras del proyecto deportivo de José Mourinho.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid wants the Vinicius Jr. contract situation solved as soon as possible.



Vini and Madrid want to stick together but it's a matter beyond wants; it's about finances and negotiating.



— @FabrizioRomano pic.twitter.com/oeyKqyINWr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Desde el club existe confianza en alcanzar un acuerdo, pero también la intención de obtener una respuesta definitiva en el corto plazo para planificar el futuro del plantel con mayor tranquilidad.

Florentino Pérez no quiere perder a su estrella

Vinícius es una pieza fundamental tanto dentro como fuera del campo y la institución no contempla un escenario en el que su continuidad quede en duda. Por ese motivo, el presidente Florentino Pérez impulsa personalmente las negociaciones con el objetivo de asegurar la permanencia del delantero por varias temporadas más.

Del otro lado de la mesa, el brasileño también mantiene su deseo de seguir vistiendo la camiseta merengue y continuar siendo uno de los líderes del equipo.

El salario, el principal punto de conflicto

Aún así, existe una diferencia importante respecto a las condiciones financieras del nuevo vínculo. Según Fabrizio Romano, el entorno de Vinícius busca un contrato con cifras cercanas a las de Kylian Mbappé, aunque si bien en las últimas semanas habría flexibilizado su postura y aceptaría percibir un salario ligeramente inferior al del delantero francés.

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, los representantes del brasileño pretenden incluir un importante bono por la firma del nuevo contrato, mientras que el Real Madrid mantiene una postura firme y rechaza incorporar ese tipo de pago en el acuerdo.

Pese a esa diferencia, el optimismo continúa siendo predominante y en el Santiago Bernabéu consideran que la renovación terminará concretándose, aunque la prioridad ahora es cerrar el acuerdo lo antes posible.

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