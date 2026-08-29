Una apuesta del Real Madrid en el cierre del mercado de fichajes veraniego llevará a Sergio Martínez a la capital de España. El mediocampista de 19 años dejará el Racing de Santander para firmar con la entidad blanca hasta junio de 2030, en una operación que ronda los tres millones de euros. Su destino, en realidad, va a ser el Castilla, aunque alternará entrenamientos con los dirigidos por José Mourinho.

El futbolista se formó prácticamente por completo en la cantera del Racing, a la que llegó eprocedente del Laredo. La temporada pasado jugó diez encuentros en LaLiga Hypermotion y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División.

Su debut en LaLiga terminó de impulsar su carrera. Martínez fue titular contra el Villarreal y convirtió un gol desde afuera del área en el empate 2-2. En ese encuentro jugó 69 minutos, completó ocho kilómetros, ganó cuatro de ocho duelos, cometió tres faltas y consiguió una recuperación.

También fue titular en la siguiente fecha contra el Getafe. Ahora, se marcha del Racing con dos partidos, 114 minutos jugados y un gol en LaLiga.

⚪️🇪🇸 The exclusive update of the day for Real Madrid: Sergio Martínez will sign now and join immediately, no loan.



José Mourinho also got involved and Sergio will also train with the first team, seen as huge talent. pic.twitter.com/UlTpVoPPdz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

El Merengue llevaba siguiendo al internacional español sub-19 desde la temporada pasada y decidió avanzar por su contratación durante este mercado. El Barcelona, el Villarreal y el Atlético de Madrid también se habían interesado en el futbolista, además de clubes de Inglaterra, Alemania y Arabia Saudita.

Martínez eligió la propuesta del Madrid y descartó el resto de las alternativas, asi como también quedó descartada la posibilidad de permanecer cedido durante un año en Santander.

Mourinho participó en la elección del fichaje y por eso es que el mediocampista va a tener la posibilidad de trabajar junto al primer equipo en algunas ocasiones. De todas formas, su ficha, en principio, pertenecerá al Castilla.

El Racing había renovado al jugador en noviembre de 2025 hasta junio de 2029 y su cláusula de rescisión estaba fijada en los tres millones de euros que pagó la entidad presidida por Florentino Pérez.

Despedida del Racing

Sergio Martinez, Racing de Santander | Europa Press Sports/GettyImages

El presidente del Racing, Manolo Higuera, se había pronunciado acerca de la posible salida del canterano antes del partido contra el Elche. "Sergio no necesita ninguna lección de racinguismo porque siente el club como si fuera su casa, lleva toda la vida con esta camiseta", dijo.

El dirigente también reconoció la dificultad de competir con la propuesta presentada desde Madrid. "Cuando un transatlántico como el Real Madrid te ofrece mucho dinero y mucho cariño también entiendo que tenga sus inquietudes. Nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar su decisión y que sea para bien", expresó el presidente.