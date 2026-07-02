El Real Madrid ha ofrecido a Eduardo Camavinga al Manchester City

De acuerdo con información de Matteo Moretto del diario MARCA, el Real Madrid con el visto bueno de su nuevo entrenador José Mourinho, busca concretar la salida del mediocampista francés Eduardo Camavinga con destino al Manchester City este mismo verano.

⚪ Camavinga, en la rampa de salida: contactos directos Madrid-City por el francés 🔄 https://t.co/roW5VXzLTj — MARCA (@marca) July 1, 2026

En las últimas horas se han establecido los primeros contactos entre los clubes por el futbolista galo que no acudió al Mundial 2026 con la selección de Francia al quedarse fuera de la lista definitiva de Didier Deschamps.

El conjunto citizen ha recibido la propuesta del cuadro merengue y se encuentra valorando la posible incorporación de Camavinga a sus filas, un jugador con gran recorrido y potencia física.

El cuadro blanco considera una oportunidad de mercado el vender a Camavinga para hacer caja y así darle cabida a otro mediocampista del gusto de Mou.

Cabe mencionar que, el City ya ha hecho un gasto millonario con el fichaje de Elliot Anderson a cambio de 135 millones de euros. Por lo que buscarían tener la mejor oferta posible.

Camavinga cerca de cambiar de destino

Eduardo Camavinga podría dejar al Madrid | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista defensivo de 23 años tiene un valor en el mercado de 50 millones de euros y tiene vínculo contractual hasta verano de 2029.

Su llegada a España fue en el verano de 2021 procedente del Stade Rennes de la Ligue 1 a cambio de 31 millones de euros.

Desde entonces, en el cuadro de la capital española registra 223 partidos donde ha marcado seis goles y dado 11 asistencias.

Hasta el momento, la institución merengue ha tenido tres bajas: Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos. Además, Fran García y Raúl Asencio son otras opciones para abandonar la 'Casa Blanca'.

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