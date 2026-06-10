El Real Madrid hace oficial la salida de Álvaro Arbeloa

Era un secreto a voces que ya ha sido confirmado de manera oficial por parte del club. A través de un comunicado, el Real Madrid anunció el adiós del Árvaro Arbeloa como entrenador primer equipo.

"El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club.

El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", dice el comunicado.

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Tras su paso por el Castilla, Arbeloa llegó al primer equipo como interino ratificado hasta el final de la temporada luego de la temprana salida de Xabi Alonso, que fue despedido en enero luego de caer en la final de la Supercopa de España, justamente ante el Barça. Su debut fue igual de estruendoso que su ciclo: perdió frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, quedando así eliminado.

Sus opciones estaban en dos frentes complejos: o la UEFA Champions League, o LaLiga. En la competencia continental llegó a los cuartos de final y fue eliminado por el Bayern Múnich en una serie infartante, llena de emociones. En el torneo local no dio la talla para competir con el FC Barcelona de Hansi Flick, dejando puntos en el camino de manera reiterada y cayendo en la jornada 35 ante el actual bicampeón liguero, sentenciando así sus posibilidades de gloria.

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Su última semana fue un verdadero caos y su salida era crónica de una muerte anunciada, con las peleas entre Carreras y Rüdiger, y de Tchouaméni con Valverde, como el centro de la atención en una semana de Clásico. Su paso ha sido con bastante pena y sin nada de gloria, aunque el tiempo pondrá su ciclo en el lugar que se merece, como un entrenador interino que plantó cara en una de las situaciones más complejas de la historia reciente del Merengue.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP