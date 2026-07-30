El Real Madrid ingresará más de 146 millones de euros por venta de jugadores este verano

Si bien es verdad que el Real Madrid no se caracteriza precisamente por ser un equipo vendedor, o cuando menos no es uno de esos clubes que celebran como logros ventas millonarias (de hecho, son más famosos por comprar que por vender), en este mercado de fichajes en particular han sumado la valiosa cantidad de 146 millones de euros, tras concretar la venta de jugadores que simplemente ya no tenían más cabida en el conjunto blanco.

Estos son los futbolistas que ha vendido el Real Madrid en lo que va del mercado de fichajes:

Nico Paz vendido al Como (60 millones de euros)

Víctor Muñóz vendido al Liverpool (20 millones de euros)

Mario Gila vendido al AC Milán (15 millones de euros)

Álvaro vendido al Bournemouth (15 millones de euros)

Jacobo Ortega vendido al Strasbourg (8 millones de euros)

Víctor Valdepeñas vendido a la Fiorentina (8 millones de euros)

Alex Jiménez vendido al Bournemouth (12.5 millones de euros)

Mario Martín vendido al Getafe (3.5 millones de euros)

Fran García vendido al Betis (4 millones de euros)

🚨💣 BREAKING: Real Madrid will now earn over €146 MILLION this summer:



🇦🇷 €60M from Nico Paz to Como

🇪🇸 €20M from Victor Muñoz to Liverpool

🇪🇸 €15M from Mario Gila to AC Milan

🇺🇾 €15M from Álvaro to Bournemouth

🇪🇸 €8M from Jacobo Ortega to Strasbourg

🇪🇸 €8M from Victor… pic.twitter.com/wjZDCcDVGw — Madrid Zone (@theMadridZone) July 29, 2026

Hay que aclarar que el mercado de pases aún no cierra, y futbolistas como el centro delantero brasileño Endrick, por citar un ejemplo, podrían generar algunos millones más a la cuenta del Real Madrid, si termina por ser vendido a otro club.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Los ingresos representan un gran alivio para el Real Madrid, que seguro querrá invertir de fuerte manera en elementos de primera línea, para así darle, a José Mourinho, todas las herramientas que necesita.

La meta, en esta que es su segunda etapa como entrenador del conjunto blanco, es clara y contundente: ganar el triplete (LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League) y devolverle la grandeza a un equipo que no ganó nada en la temporada pasada, y eso dista mucho de su majestuosa historia.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA