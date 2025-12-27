El Real Madrid inicia acciones legales contra el FC Barcelona por el caso Negreira

El Real Madrid espera reclamar “millones en daños” al Barcelona mientras los merengues emprenden acciones legales sobre el caso no resuelto de ‘Negreira’, que los catalanes están combatiendo en los tribunales, según ha revelado un informe.

El escándalo, que salió a la luz en 2023, se centra en los 8,4 millones de euros (9,9 millones de dólares) en pagos realizados por el Barcelona a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, ex árbitro de La Liga y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España.

Esos pagos fueron realizados durante un período de 17 años, de 2001 a 2018. Y aunque los cargos de soborno a funcionarios públicos fueron desestimados en 2024 porque no se consideró que Negreira fuera un funcionario público, la investigación continuó bajo la figura de corrupción deportiva.

Florentino Pérez espera vencer al Barcelona en los tribunales | THOMAS COEX/GettyImages

El Barcelona siempre ha negado que los pagos tuvieran algo que ver con las acusaciones de ‘comprar’ árbitros, argumentando que Negreira fue contratado como ‘consultor’ para proporcionar informes sobre jugadores jóvenes de clubes rivales y sobre arbitraje profesional.

AS informa que, en la Nochebuena, el Real Madrid presentó una solicitud legal para obtener las facturas, auditorías e informes de diligencia debida del Barcelona entre 2010 y 2021, además de los presupuestos de 2010 a 2018. En total, es una solicitud de 625 documentos para entender adónde fueron realmente los 8,4 millones de euros en cuestión y qué se hizo con ellos.

Pero el Real Madrid quiere más que simplemente obtener respuestas sobre si realmente hubo "compra de influencia". Se sugiere que el club “no se detendrá” y buscará daños adicionales. La idea es que, si el Barcelona tuvo algún favor corrupto de parte de ciertos árbitros, su éxito en el campo estuvo vinculado a ello, lo que tendría consecuencias injustas para el Madrid y los ingresos asociados.

"Se hará justicia", dijo Lucas Vázquez

La advertencia del ex capitán del Real Madrid, Lucas Vázquez, es que “se hará justicia” en el Caso Negreira a medida que empiecen a salir más detalles.

“Poco a poco, la verdad está saliendo y estamos viendo lo que pasó durante los años de Negreira. Tarde o temprano, se hará justicia”, dijo Vázquez a AS. “Es algo que debe ser considerado y castigado... Pero, por supuesto, no es normal. No es normal.”