El Real Madrid sacudiría el mercado con un fichaje bomba si no renuevan a Vinicius Jr.

El Real Madrid está pensando en sacudir el mercado en 2026 y la apuesta grande de Florentino Pérez sería, según un reporte de la Cadena Ser, fichar al portugués Vitinha, uno de los mejores mediocampistas del mundo.

El luso firmó una renovación de contrato con el PSG en el 2022, que lo mantendrían en el club hasta 2029. Sin embargo, el club merengue podría pagar la cláusula de rescisión de 90 millones de euros, ya que es un jugador que claramente está por encima de esa cifra.

El cuadro francés podría responder con otra renovación, que le permitiría aumentar esa cifra de salida y darle más años de contrato al jugador de 25 años de edad. Será otro duro duelo de gerencias entre el equipo parisino y el cuadro merengue.

La renovación de Vinicius Jr. parece estancada y el atacante brasileño tiene contrato hasta 2027, sin muestras claras de querer extender ese vinculo. En caso de no renovar, la idea sería venderle en 2026 para que no se marche gratis y utilizar ese dinero en el luso Vitinha.

Vitinha vive una gran temporada con el PSG de Luis Enrique | NurPhoto/GettyImages

La adición del internacional portugués le daría un balance que el mediocampo del Madrid ha perdido desde que se retiró Toni Kroos y se marchó Luka Modric. No han podido encontrar un jugador que le de movilidad a la mitad de la cancha y, en ese sentido, Vitinha es uno de los mejores del mundo.

En el 2025, el portugués quedó ubicado en el tercer lugar por el Balón de Oro que terminó ganando su compañero Ousmané Dembélé. Ambos fueron claves para que el PSG de Luis Enrique hiciera historia al conseguir su primera UEFA Champions League, en una temporada inolvidable.

El 2026 será un año importante para Vitinha, ya que podría cambiar de club en un calendario que tiene el compromiso de jugar su segunda Copa del Mundo con Portugal.