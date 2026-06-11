El Real Madrid le da la bienvenida oficial a José Mourinho

Es oficial: con un sencillo anuncio, el Real Madrid hizo formal la llegada de José Mourinho como entrenador del Merengue de cara a la temporada 2026/27, donde arrancará su tercer ciclo al frente de la Casa Blanca.

El portugués firmó su contrato con el club de la capital española hasta el final de la temporada 2028/29, y para que se concrete su llegada el Merengue tuvo que pagar una cláusula de salida de más de 15 millones de euros.

En cuanto a las salidas que se esperan, destacan los nombres de Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos. Por su parte, el portugués habría dado luz verde a la incorporación de Denzel Dumfries y tendría en carpeta a Ibrahima Konaté y Riccardo Calafiori.

José Mourinho llegó a la Casa Blanca en 2010 para su primer ciclo tras un histórico paso por el Inter de Milán y la ilusión era total, aunque le tocó batallar con uno de los mejores FC Barcelona de la historia, el dirigido por Pep Guardiola y con un joven y endemoniado Leo Messi. En su primera campaña fue campeón de la Copa del Rey, mientras que en la segunda se quedó con LaLiga y en la tercera solamente se consagró en la Supercopa de España.

En la UEFA Champions League no logró gritar campeón, aunque en las tres ediciones que disputó plantó cara y en todas llegó a semifinales. FC Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund fueron los verdugos de Mou en la competencia que supo ganar más de una vez.

Luego tuvo ciclos por el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, el Fenerbahce, la Roma y el Benfica, el último club en el que estuvo antes de pegar la vuelta a Madrid, donde el Real lo espera para seguir escribiendo su historia juntos. No ha ganado muchas cosas en Chamartín, pero su estilo y forma de ser han dejado una huella en los corazones blancos y la ilusión de tenerlo nuevamente va creciendo.