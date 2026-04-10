El Real Madrid niega cambios en su estructura deportiva

Este viernes, a través de un comunicado oficial difundido en la web institucional, el Real Madrid desmintió de manera categórica la posibilidad de incorporar un director deportivo a su estructura, luego de la difusión de información errónea en las últimas horas.

La aclaración de la insitución surge luego de que distintos medios españoles, encabezados por el programa El Larguero de la Cadena SER, aseguraran que el club evaluaba una reestructuración interna con la posible implementación de ese cargo en la línea dirigencial. Desde la comisión directiva del club calificaron esa versión como "rotundamente falsa".

El respaldo a la estructura actual

Lejos de alimentar las versiones de incertidumbre en la organización merengue, el conjunto madrileño destacó el funcionamiento de su actual modelo de gestión. En el comunicado, el Real Madrid subrayó el valor de su dirección deportiva, a la que considera clave en una de las etapas más exitosas de su historia reciente: "Valoramos extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club [...] con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años".

Las versiones periodísticas apuntaban a que la dirigencia analizaba introducir la figura de un director deportivo independiente, separado del rol del director general en actividad; incluso se mencionó que esta decisión podía estar vinculada a un análisis más amplio del funcionamiento interno del club.

Dentro de ese esquema, se señalaba una posible reorganización que involucraría a figuras clave de la actual estructura, como ejecutivos y responsables del área deportiva. "El Madrid tiene una estructura muy conocida, jerárquica, con Florentino Pérez, con la junta directiva, con ejecutivos como José Ángel Sánchez, más Juni Calafat, más Santiago Solari, más tantos, tantos y tantos", aclararon.

Training Day For Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, la dirigencia optó por un mensaje claro y transmitir a sus socios y aficionados tranquilidad en un contexto donde los resultados deportivos usualmente suelen incrementar los rumores y las suposiciones infundadas.

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