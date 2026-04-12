El Real Madrid podría igualar su peor racha sin triunfos desde 2018

El Real Madrid está siendo la sorpresa de la temporada 2025/26 tanto de LaLiga como de la Champions… y lo está siendo para mal. El Merengue venía de encadenar cinco triunfos seguidos antes del parón de selecciones y hoy atraviesa un presente que pone en riesgo sus objetivos en ambos frentes.

La caída está a simple vista en los resultados. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se ubica a nueve puntos del liderato en el campeonato español y llega a la vuelta de los cuartos de final de la Champions con la necesidad de revertir el 1-2 sufrido en el Santiago Bernabéu frente al Bayern Munich.

Si el Real Madrid no logra imponerse en Alemania, alcanzará cuatro partidos consecutivos sin victorias, su peor registro desde septiembre de 2018. En aquella etapa, bajo la conducción de Julen Lopetegui, el equipo acumuló cinco encuentros sin triunfos entre LaLiga y la Champions (cuatro derrotas y un empate).

Julen Lopetegui, Real Madrid | GABRIEL BOUYS/GettyImages

La racha actual incluye la derrota frente al Mallorca por 2-1 en Son Moix, el empate 1-1 frente al Girona y la caída en la ida europea frente al Bayern. Un nuevo tropiezo en Munich ampliaría la serie negativa y colocaría al club en un terreno que no transita desde hace más de siete años.

Además, de no revertir la eliminatoria en Alemania, el club blanco quedaría fuera de la Champions y aumentaría el riesgo de cerrar la temporada sin títulos. En ese caso, sería la primera vez en 16 años que encadena dos campañas consecutivas sin levantar un trofeo importante.

El partido de este miércoles marcará lo que le depara por el resto de la temporada. Los de Arbeloa necesitan una victoria por más de un gol (sin que el rival marque) para seguir con vida en Europa y, al mismo tiempo, evitar una marca negativa que remite a uno de los momentos más delicados de la última década.