El Real Madrid prescindirá de Arbeloa para la próxima temporada

El Real Madrid ha estallado por los aires. En los últimos días han ido saliendo a la luz diferentes episodios y conflictos internos entre varios miembros del vestuario que dejan muchos señalados, entre ellos Álvaro Arbeloa.

Si el técnico tenía alguna posibilidad de continuar como entrenador del conjunto blanco la próxima temporada, esta se ha esfumado tras conocerse los últimos acontecimientos. Según apunta Fabrizio Romano, las opciones de que Arbeloa continúe en su puesto son mínimas, y desde el club ya están buscando un sustituto para que se haga cargo del equipo. De momento, no ha trascendido el nombre del futuro entrenador, siendo José Mourinho y Jurgen Klopp los que más están sonando en el entorno madridista.

A Arbeloa se le ha escapado la gestión del vestuario y desde la zona noble del Bernabéu no creen que sea capaz de reconducir la situación, por lo que prescindirían de sus servicios. Ahora falta por saber si esperaran a hacer el anuncio oficial una vez que haya terminado LaLiga.

Después de todo lo sucedido, habrá que ver si Arbeloa es el único en caer, o si por el contrario Florentino Pérez decide hacer una limpieza en la plantilla y dar salida a más de un jugador.

Una temporada para el olvido

La temporada 2025/26 está entre las peores de la historia del club. A falta de cuatro jornadas para que finalice LaLiga y con el Clásico a la vuelta de la esquina, es Madrid es segundo a once puntos de distancia del FC Barcelona, perdió la Supercopa de España ante su máximo rival en la final, fue eliminado en octavos de final de la Copa ante el Albacete y cayó en cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El equipo acabará el curso sin sumar ningún título, con un vestuario completamente roto y con la sensación de que se necesita una renovación profunda para tratar de darle la vuelta a esta situación.

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