El Real Madrid presenta su nueva camiseta para la temporada 2026/27

La temporada 2025/26 acaba de echar el cierre y poco a poco vamos conociendo de lo que será el nuevo curso en el Real Madrid. Esta mañana el conjunto blanco ha presentado de la mano de Adidas la que será la primera equipación que lucirán Mbappé, Vinícius, Bellingham y compañía la próxima temporada en sus partidos en el Santiago Bernabéu.

A través de sus redes sociales, el club ha presentado las imágenes de la primera equipación 2026/27. Fiel a su historia, el blanco es el color protagonista de la camiseta. Para la publicidad, los detalles del cuello, los puños de las mangas y el logo de Adidas han apostado por un color verde oscuro, mientras que las tres rayas de la marca alemana son de color rosa. De esta forma, la camiseta del Madrid tendrá tres colores.

La camiseta no será lisa, pues en esta ocasión se puede apreciar un dibujo en formas de cuadro en la parte blanca y también dentro de las letras del patrocinador principal.

nuestra identidad es la elegancia. ⚪

Presentamos nuestra primera equipación 26/27, ya disponible.@adidasfootball pic.twitter.com/rSv5JnwqDa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026

"Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora",

"Diseñada para las exigencias del rendimiento de élite, la camiseta posee la última tecnología de Adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos", informa el Madrid a través de un comunicado.

¿Cuándo y dónde se puede comprar la nueva camiseta del Real Madrid?

La camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/27 ya está a la venta. Los madridistas podrán adquirir la nueva vestimenta de su equipo en tiendas seleccionadas, a través de la página web del club o en la página de Adidas.

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