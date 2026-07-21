El Real Madrid reabre la puerta al fichaje de Rodri tras su brillante Mundial 2026

Luego de ser elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026 con España, Rodri Hernández atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera; su nivel despertó nuevamente el interés dentro del Real Madrid, donde algunos dirigentes consideran que es el futbolista ideal para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, la operación todavía está lejos de concretarse. Aunque el interés existe, la postura de Florentino Pérez sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en una negociación.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

El Mundial cambió el panorama

Su reciente renimiento con la selección de España confirmó que continúa siendo una referencia mundial en su posición y provocó que dentro del Real Madrid crecieran las voces que impulsan su incorporación. La idea es sumar un mediocampista con características diferentes a las que hoy tiene el plantel y capaz de convertirse en el eje del equipo durante las próximas temporadas.

A su vez, desde hace meses, el entorno del futbolista reconoce que Rodri vería con buenos ojos regresar a España. Incluso, su gran sueño sería vestir la camiseta del Real Madrid, una posibilidad que nunca dejó de estar presente pese a su exitoso paso por el Manchester City.

Mientras tanto, con contrato vigente hasta junio de 2027, el conjunto inglés intenta asegurar su continuidad. La directiva le presentó una propuesta de renovación en abril y sigue esperando una respuesta, consciente de la importancia del español dentro del proyecto deportivo.

Un contrato que puede marcar la negociación

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Si decide no extender su vínculo, el club inglés podría verse obligado a escuchar ofertas para evitar que el jugador se marche libre un año después.

Ese escenario podría reducir el costo de un eventual traspaso y convertir la operación en una oportunidad de mercado para el Real Madrid, siempre que la dirigencia decida dar el paso definitivo. Su capacidad para organizar el juego, recuperar pelotas y dar equilibrio táctico es una cualidad que el conjunto del entrenador José Mourinho considera valiosa para competir por todos los títulos.

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