El Real Madrid rechazó la propuesta por Rodrygo de otro gigante europeo que pretendía su fichaje

Rodrygo fue protagonista de muchas especulaciones sobre transferencias durante la ventana de verano pasada. Entre varios de los equipos que consultaron por él, el Bayern Múnich fue uno de los que más cerca estuvo para quedarse con él.

Al final, las especulaciones nunca condujeron a nada y el delantero terminó quedándose en el Real Madrid para ayudar al club en sus esperanzas de conseguir un título importante durante la temporada debut de Xabi Alonso al mando.

Varios grandes de la Premier League se perfilaban como posibles destinos para Rodrygo si este se marchaba de la capital española. Sin embargo, el Bayern Múnich también contactó con el Real Madrid para preguntar por un posible traspaso del extremo, según MARCA.

El Bayern Múnich inició conversaciones discretamente con el Real Madrid a través de agentes e intermediarios para analizar la posibilidad de fichar al brasileño, abierto a una posible adquisición mientras la especulación mediática priorizaba a otros clubes. Incluso se discutieron posibles precios de traspaso pero el Real Madrid nunca estuvo del todo convencido de la idea de desprenderse de Rodrygo.

El propio Rodrygo nunca hizo público su deseo de dejar el Real Madrid. De hecho, fue todo lo contrario, ya que el informe sugiere que estaba interesado en quedarse en el único club en el que jugó desde que llegó a Europa.

Los Blancos ansían que Rodrygo recupere su mejor forma tras una decepcionante temporada 2024-25. El propio Alonso habló sobre la situación del brasileño, afirmando que el equipo lo necesitará tanto como a cualquier otro jugador de la plantilla.

Tras no poder participar en el primer partido de la temporada del Madrid contra Osasuna, Rodrygo ha jugado los seis encuentros desde entonces. Sin embargo, el jugador de 24 años solo ha sido titular en dos ocasiones y ha jugado menos de 200 minutos en total esta temporada. Si no mejora su rol en los próximos meses, seguramente volverán a surgir especulaciones sobre su fichaje.

Sin embargo, Rodrygo buscará recuperar el nivel que lo llevó a tener un papel crucial en los dos últimos títulos de la Champions League del Real Madrid

