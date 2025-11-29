Xabi Alonso recibió buenas nuevas este sábado, en la previa del encuentro contra el Girona del domingo, ya que Antonio Rüdiger, Eder Militão y Franco Mastantuono recibieron el alta médica y estarán disponibles para medirse al cuadro catalán en el Estadio Montilivi.

Después de la victoria 4-3 sobre Olympiacos en Grecia, el cuadro merengue visitará al Girona, en su intención de mantener el punto de diferencia en el primer lugar de LaLiga sobre el FC Barcelona, después de 13 jornadas disputadas.

El caso de Mastantuono es el más sonado, ya que tiene casi dos meses fuera por lesión, después de lo que había sido un muy buen inicio de campaña para el atacante argentino. El internacional argentino ha pasado semanas complicadas debido a una pubalgia, pero su evolución positiva de la última semana le dio el visto bueno a Alonso para poderlo utilizar.

Aunque es poco probable que salga como titular, Mastantuono podría ver minutos en la segunda parte, para ir consiguiendo el ritmo de juego necesario de la alta competición.

Rüdiger, por su parte, se recuperó de una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y podría regresar al centro de la defensa en sustitución de Dean Huijsen, quien salió tocado del compromiso por la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Pero será decisión del técnico, porque también tendrán de regreso al brasileño Eder Militão, quien sufría una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha, pero ya está totalmente recuperado y podría entrar de inicio.

El Real Madrid ha sido todo un hospital en esta parte de la temporada, con varios jugadores lesionados y algunos tocados. Sin embargo, el técnico Xabi Alonso tiene una plantilla lo suficientemente amplia para poder salir ileso del invierno y mantener a su equipo en lo más alto de la clasificación en el torneo local.