Xabi Alonso se refiere a los rumores de problemas en el vestuario del Real Madrid

El ambiente alrededor del Real Madrid atraviesa días de fuerte ruido. Versiones recientes aseguran que una parte del vestuario habría perdido confianza en Xabi Alonso y que varios jugadores preferirían un cambio en el banquillo. Sin embargo, hasta ahora no existe indicio alguno de un posible despido.

El propio técnico español ha intentado restar dramatismo a la situación. “¿Algún mensaje de apoyo del club? No hace falta”, afirmó. Enseguida añadió: “Esta mañana hablé con el presidente, y también hablo con José Ángel. Nuestras interacciones diarias son lo que nos mantiene conectados”.

Respecto a la dinámica interna del grupo, Xabi fue directo: “Tengo mucho respeto por los jugadores. Sé cómo son los vestuarios, por lo que hay que pasar y cómo hay que lidiar con el ruido externo”. Para él, estas tensiones no deben afectar al rendimiento. “Estas son situaciones que no pueden hacernos perder el enfoque”.

En torno a los resultados recientes, el técnico reconoció la necesidad de autocrítica. “No estamos contentos con los últimos partidos. Tenemos la autocrítica necesaria”. De cualquier modo, recordó el contexto competitivo. “También vemos dónde estamos en La Liga y la Champions League. Juntando todo eso, lo estoy disfrutando, sí”.

Xabi también describió la exigencia del cargo en Chamartín. “Trabajar en el Real Madrid está resultando ser lo que esperaba, un trabajo muy exigente”. Además, subrayó la complejidad del día a día: “Hay momentos en los que necesitas concentración, otros en los que necesitas reaccionar rápidamente. Pero estoy disfrutando de todo, del paquete completo que conlleva”.

En cuanto a la gestión del grupo, fue contundente: “Es tan importante como el aspecto futbolístico, el trabajo táctico y el entrenamiento físico. Es fundamental, en el Real Madrid como en cualquier equipo”.

Pese a las versiones que lo rodean, Xabi Alonso se muestra firme, conectado con la directiva y enfocado en el presente competitivo. Por ahora, no hay señales de ruptura. En Valdebebas, al menos de manera oficial, el proyecto continúa.

