El Real Madrid vivió una semana de pesadilla en la previa del Clásico con el FC Barcelona: primero fueron Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger los que tuvieron un entredicho, mientras que la gran pelea de la semana fue entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el uruguayo en el hospital tras golpear su cabeza en una caída dentro del vestuario.

Según The Touchline, el presidente del Real Madrid anduvo sin rodeos: "Por lo que a mí respecta, sí, definitivamente", habría respondido al ser consultado por la continuidad de ambos en la Casa Blanca tras la pelea.

En diálogo con El Chiringuito, Florentino se explayó sobre el tema: “Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores… O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

“El caos que han querido transmitir algunos es horrible y no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”, amplió en su declaración al conocido programa español.

Además, reforzó su campaña anti-prensa con una frase fuerte: “Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten para hacer daño al Real Madrid. No voy a parar, no tengan dudas”.

El Real Madrid acaba de cerrar una temporada que arrancó con Xabi Alonso, llegando este hasta la mitad de la competencia. El detonante para su salida fue la derrota en la final de la Supercopa de España a manos del FC Barcelona.

Álvaro Arbeloa asumió hasta el final de la temporada y no logró cambiarle la cara al equipo, debutando con una avergonzante eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. En LaLiga terminó segundo del FCB cayendo en el Clásico y en la UEFA Champions League el camino finalizó en cuartos de final.