El Real Madrid rompe un récord histórico y lidera la economía del deporte

El Real Madrid presentó los resultados económicos correspondientes a la temporada 2025/26 y anunció ingresos récord de 1.221 millones de euros, sin contar los traspasos de jugadores. De esta manera, se convirtió en el primer club deportivo del mundo en superar los 1.200 millones de euros en una sola temporada.

Pese a una campaña sin títulos importantes y al impacto que supuso la suspensión de los conciertos en el Santiago Bernabéu, la entidad presidida por Florentino Pérez mantuvo una sólida solvencia financiera y consolidó su posición como una de las organizaciones deportivas más imponentes.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Real Madrid posted a record €1.221 billion in revenue, becoming the first sports club ever to surpass the €1.2 billion mark in a single season.



· The club's revenue increased by 3.1% compared to the previous season, driven mainly by higher earnings… pic.twitter.com/cOD0xQ9ZBV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 29, 2026

El Bernabéu y el área comercial impulsan el crecimiento

Los ingresos del Real Madrid aumentaron un 3,1% respecto a la temporada anterior. El principal motor volvió a ser el renovado Santiago Bernabéu, cuya explotación elevó la facturación del estadio un 11%: el estadio generó 363 millones de euros, lo que representa cerca del 41% de los ingresos ordinarios del club.

A ello se suman los 320 millones procedentes de los derechos audiovisuales y los 539 millones obtenidos a través del negocio comercial, cifras que reflejan la diversificación de las fuentes de ingresos de la institución.

Además, el merengue destacó que sus ingresos han aumentado un 61% en los últimos siete años, periodo en el que también logró duplicar la facturación generada por el estadio después de su remodelación.

Real Madrid Leyendas v Inter Legends - Corazon Classic Match | Antonino Lagana - Inter/GettyImages

Beneficios, estabilidad y margen para seguir invirtiendo

En el plano financiero, el club registró un beneficio neto de 26,3 millones de euros, un 8% superior al de la campaña anterior, además de un récord en beneficio operativo. Con estos resultados, el conjunto blanco suma 26 temporadas consecutivas cerrando sus cuentas con superávit, una cifra poco habitual entre los grandes clubes europeos.

El patrimonio neto asciende a 624 millones de euros, mientras que la deuda neta se mantiene en apenas nueve millones, sin contabilizar la financiación destinada a la remodelación del Bernabéu.

Asimismo, la entidad dispone de una tesorería de 83 millones y líneas de crédito sin utilizar por 475 millones, lo que le otorga un amplio margen financiero, con el objetivo de potenciar un proyecto que busca volver a dominar tanto en España como en Europa, bajo la nueva conducción de José Mourinho.

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