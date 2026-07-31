El Real Madrid se cansa de Vinicius Jr y le impone un ultimatum

El Real Madrid ha finalizado las negociaciones con Vinícius Júnior y, según los informes, está a punto de darle un ultimátum definitivo a la superestrella brasileña sobre su contrato.

Vinícius Jr. lleva meses inmerso en una disputa contractual con el Real Madrid. Su contrato actual expira al final de la temporada 2026-27, dentro de tan solo 11 meses, momento en el que se convertiría en agente libre.

Mucho después de que Xabi Alonso abandonara el Bernabéu —se cree que su difícil relación fue la causa de que todas las negociaciones se paralizaran durante al menos un tiempo— Vinícius Jr. todavía no ha podido llegar a un acuerdo con el club con el que firmó, como es bien sabido, con tan solo 16 años.

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Real Madrid está bajo presión para resolver el problema de una forma u otra. Si Vinícius Jr. no firma un contrato, podría marcharse gratis el próximo verano y el club perdería a un jugador que, incluso en su situación actual, tiene un valor estimado de 160,8 millones de dólares (140 millones de euros), según transfermarkt .

Según informa MARCA , se ha acabado el tiempo de negociaciones y el Real Madrid ha adoptado una postura inflexible. Se afirma que la oferta presentada a Vinícius Jr. es definitiva. El club blanco se niega a seguir negociando y no habrá ninguna mejora en las condiciones ya propuestas.

A principios de 2026, ESPN explicó que Vinícius Jr. cobra actualmente 17 millones de euros por temporada después de impuestos, se le ha ofrecido un aumento neto a 20 millones de euros, pero busca alcanzar los 30 millones de euros solicitados mediante el pago de bonificaciones adicionales.

El Real Madrid 'abre la puerta' a la venta de Vinícius Jr.

El Real Madrid no quiere que Vinícius Jr. se vaya. El jugador de 26 años se ha convertido en uno de los mejores del mundo desde que fue identificado como objetivo incluso antes de debutar con el Flamengo en Brasil; el traspaso, que ya estaba pactado, se concretó dos días después de su primer partido.

Pero el club “no alterará” la estructura salarial de ningún jugador… de ningún jugador.

La consecuencia real de que Vinícius Jr. deje expirar su contrato es perder un activo de inmenso valor, en la plenitud de su carrera, sin haber ingresado ningún ingreso. En ese caso, el Real Madrid prácticamente no tiene más opción que plantearse su venta ahora, antes de que se cierre el mercado de fichajes a principios de septiembre, en menos de cinco semanas.

Lo más sorprendente de todo esto es que ni Vinícius Jr. ni el Real Madrid parecen querer realmente una separación. Esta última información procedente de España parece una maniobra del club para presionar públicamente al jugador, y da la sensación de que uno de los dos tendrá que poner a prueba al otro —y uno de ellos cederá— antes de que se llegue a una solución. De lo contrario, podría acabar de una forma que nadie desea.