Un regreso a los viejos hábitos. La expulsión de Vinícius Jr. en la victoria 1-0 del Real Madrid ante el Villarreal no cayó nada bien en el Merengue, que creía haber dejado atrás los problemas de comportamiento del delantero. Su tarjeta roja y la posterior protesta al árbitro generan cierta incomodidad puertas adentro, en especial porque consideran que el brasileño había conseguido mejorar considerablemente su actitud en la cancha desde la decepción del Balón de Oro en 2024.

El futbolista había demostrado una etapa de mayor serenidad respecto de las decisiones arbitrales y las provocaciones de sus rivales. Sin embargo, lo que pasó este sábado en el Bernabéu hizo que la dirigencia madridista volviera a cuestionarse su evolución en este aspecto.

La polémica se dio en el minuto 73, cuando Vini convirtió lo que parecía ser el segundo gol merengue. La celebración duró poco porque el VAR detectó que el delantero le había tirado del pelo a Nathan Saliba durante la jugada previa. El árbitro Isidro Díaz de Mera anuló el tanto y le mostró la tarjeta roja.

Lejos de aceptar la decisión, el delantero protestó de manera airada y algunos de sus compañeros tuvieron que intervenir para acompañarlo fuera del campo de juego. El colegiado, además, dejó constancia de ese comportamiento en el acta arbitral. "Siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", escribió.

A esa situación, frustrante para el Madrid, se le suma que Vinícius había empezado el encuentro como suplente, en medio de un comienzo de temporada donde suma un gol y dos asistencias. José Mourinho había reconocido antes del partido que buscaba ayudarlo a recuperar su mejor versión y hasta celebró efusivamente el tanto que posteriormente fue anulado.

Posibles consecuencias

Isidro Diaz de Mera Escuderos, Vinicius Junior, Real Madrid vs Villarreal | NurPhoto/GettyImages

La preocupación del club blanco pasa, en parte, por lo deportivo. La institución espera que el Comité de Competición imponga una suspensión de entre dos y tres partidos por la expulsión.

El artículo 121 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol establece una suspensión mínima de dos encuentros cuando la expulsión se produce en una acción en la que el futbolista no tenía posibilidad de disputar el balón.

Entonces, de confirmarse ese castigo, Vinícius se perdería el partido ante el Sevilla del 18 de octubre y el Clásico contra el Barcelona del 25 de octubre en el Camp Nou. Estaría previsto apelar la resolución, pero internamente consideran complicado conseguir una reducción de la sanción.