El Real Madrid se suma a la disputa por Yan Diomande

El futbolista marfileño, Yan Diomande, está en la mira de importantes clubes europeos. El PSG de la Ligue 1 de Francia se perfilaba como el principal candidato para hacerse los servicios del jugador, pero la negociación se habría estancado, ya que el conjunto parisino no estaría dispuesto a pagar los 130 millones de euros que pide el Leipzig.

En la Premier League, el Liverpool también realizó una oferta por Yan Diomande. Se hablaba de 100 millones de euros, cifra que seguía quedando corta frente a las aspiraciones del conjunto alemán, que es el duelo de su carta.

Con información de los reconocidos periodistas deportivos Mario Cortegana y David Ornstein, el Real Madrid se habría sumado a la disputa por el cotizado delantero de Costa de Marfil, en busca de potenciar la zaga ofensiva del conjunto merengue de cara a la temporada 2026/27.

El Real Madrid acelera por Rodri: revelan reunión secreta para ficharlo desde el Manchester City

El Real Madrid viene de una temporada sin títulos. Para una institución de tal envergadura, la ausencia de campeonatos es una clara señal de que las cosas no se están haciendo de manera correcta, y que, por lo tanto, cambiar no es una posibilidad... es una necesidad.

En busca de recuperar el protagonismo perdido, la escuadra merengue busca apuntalar su plantilla con fichajes de primera línea, y el nombre del campeón del mundo, Rodri, aparece como uno de los principales rumores a concretar en este mercado de fichajes.

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Con información del reconocido periodista deportivo, Patrick Berger, se habla de que ya hubo incluso un acercamiento entre el Real Madrid y gente cercana al entorno del jugador. Esto fue lo que publicó a través de su cuenta de X (Twitter):

¡El traspaso de Rodri al Real Madrid este verano está cogiendo fuerza!



Una reunión secreta entre el Real Madrid y los agentes de Rodri tuvo lugar ayer por la tarde en un restaurante en Pozuelo, Madrid. La directiva del Real Madrid ha decidido ahora ir a por Rodri como uno de sus principales objetivos.



El Real está dispuesto a ofrecer un contrato hasta 2030. Están trabajando en un acuerdo sobre los términos personales. Rodri está interesado en el regreso a España, mientras que su contrato con el Manchester City vence en 2027. La oferta de contrato del City lleva semanas sobre la mesa…



Aún no ha habido conversaciones directas entre el Real Madrid y el Manchester City. Patrick Berger.

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