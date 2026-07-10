El Real Madrid sorprende y apunta a Brozovic como refuerzo inesperado

Según informó el especialista en trasferencias Sacha Tavolieri, el Real Madrid habría mostrado interés en Marcelo Brozovic, quien recientemente quedó sin equipo tras finalizar su etapa en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Desde el entorno del conjunto merengue ya existió un primer contacto con el representante del futbolista para conocer su situación y sus intenciones de cara al futuro. Por el momento, no hay negociaciones formales, pero sí una evaluación de las posibilidades que ofrece el mediocampista.

⚪️👑 EXCL - A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information.



🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr.



✍️ It would be a one-season deal.



⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026

La principal ventaja de la operación es que Brozovic llegaría como agente libre, por lo que el Real Madrid no tendría que pagar una cifra por su traspaso y la posibilidad de sumar experiencia sin costo de transferencia resulta atractiva.

Un perfil que encaja con lo que busca Mourinho

A sus 33 años, el croata no representa la habitual apuesta por juventud que suele caracterizar a los grandes clubes europeos, pero su trayectoria lo convierte en una opción interesante para aportar equilibrio y liderazgo.

Además, su estilo de juego encajaría con una necesidad concreta del Real Madrid de Mourinho: contar con un futbolista capaz de controlar los tiempos de un partido, aportar experiencia en escenarios de máxima exigencia y ofrecer alternativas en una zona donde la competencia es elevada.

En esa línea, Brozovic ya cuenta con la aprobación del entrenador portugués, quien valora especialmente a jugadores disciplinados, tácticos y con una fuerte mentalidad competitiva.

La duda pasa por su estado físico

FBL-KSA-NASAR-HILAL | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El gran interrogante del posible fichaje está relacionado con su adaptación al ritmo de la élite europea después de su experiencia en la Saudí Pro League. Aunque mantiene una gran reputación, el mediocampista deberá demostrar que puede sostener la intensidad que exige competir con el Real Madrid, tanto en LaLiga, como en la UEFA Champions League y las demás competencias internacionales.

Su experiencia internacional, sus años en la selección de Croacia y su recorrido en grandes partidos son factores que juegan a su favor; sería una incorporación pensada para aportar soluciones inmediatas con una operación de bajo riesgo económico.

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