El Real Madrid tendrá que pelearse con los grandes de la Premier por el fichaje de Marc Guéhi

Marc Guéhi se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes de invierno en la Premier League. El capitán del Crystal Palace, a sus 25 años, reúne todas las condiciones que buscan los grandes clubes ingleses: liderazgo, experiencia en la élite y margen de crecimiento. Tras quedarse muy cerca de fichar por el Liverpool el pasado verano, ahora su futuro vuelve a estar en el centro del tablero, con el Manchester City y el Arsenal sumándose con fuerza a la puja.

El Liverpool, un interés que viene de lejos

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup - Fourth Round - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El conjunto de Anfield fue el club que más cerca estuvo de cerrar su fichaje. Según David Ornstein, el Liverpool alcanzó un acuerdo con el Crystal Palace por una cifra cercana a los 40 millones de euros en el último día del mercado estival, además de pactar los términos personales con el jugador en un contrato que se extendía hasta 2030. Incluso se llegó a completar parte del reconocimiento médico.

Sin embargo, la operación se vino abajo cuando el Palace no logró encontrar un sustituto adecuado para Guéhi, obligando al central a permanecer en Selhurst Park. Pese a ello, el interés de los ‘reds’ sigue intacto, con la mirada puesta en un posible fichaje en verano, cuando el futbolista podría llegar libre al expirar su contrato el 30 de junio.

El Manchester City entra en escena

Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

En este mercado de invierno, el Manchester City es el club que está presionando con mayor insistencia. El equipo de Pep Guardiola necesita reforzar su defensa de manera urgente, ya que actualmente tiene tres centrales lesionados: Josko Gvardiol, Rúben Dias y John Stones. Esta situación ha acelerado el interés por Guéhi, al que consideran una solución inmediata y de garantías.

El propio técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, fue claro al respecto y dejó la puerta abierta a una salida si se cumplen las condiciones económicas: "No soy tonto, si una oferta grande llega del City y Marc quiere irse, se irá. Si solo valoras la parte deportiva, todo el mundo en el club dirá que Marc se tiene que quedar, pero no es solo sobre eso, también tienes que mirar la situación financiera, que es muy importante”.

El Palace ya rechazó una oferta cercana a los 40 millones en verano, pero ahora el contexto es distinto. Guéhi termina contrato en pocos meses y ya ha expresado su deseo de no renovar, con la intención de dar un salto en su carrera. Ante el riesgo de perderlo gratis, el club londinense estaría dispuesto a venderlo ahora si llega una oferta adecuada.

El Arsenal, atento para el futuro

Arsenal v Liverpool - Premier League | David Price/GettyImages

Además del Liverpool y del Manchester City, el Arsenal también sigue muy de cerca la situación del internacional inglés. Según David Ornstein, el club ‘gunner’ mantiene un interés de larga data en Guéhi, aunque su idea sería incorporarlo como una opción defensiva de cara al mercado de verano, más que como una operación inmediata en enero.

El perfil del central encaja con la política deportiva del Arsenal: joven, con experiencia en la Premier y liderazgo probado como capitán del Palace.

El Real Madrid, fuera de la carrera… por ahora

Mientras los grandes clubes ingleses se posicionan, desde fuera de la Premier también se observa el movimiento. No obstante, según Mario Cortegana, el Real Madrid no está en este momento en la carrera por Marc Guéhi, a diferencia de otros grandes del fútbol inglés que sí están dando pasos firmes para hacerse con sus servicios.

Un futuro lejos de Selhurst Park

Con contrato hasta verano, sin intención de renovar y con varios gigantes de la Premier League detrás, todo apunta a que Marc Guéhi vive sus últimos meses como jugador del Crystal Palace. La gran incógnita es si su salida se producirá ahora, en enero, con el Manchester City como principal candidato, o si esperará al verano para decidir su futuro con mayor libertad… y probablemente con media Inglaterra peleando por su fichaje.

