El Real Madrid toma una decisión respecto del futuro de Franco Mastantuono

El Real Madrid decidió que Franco Mastantuono salga cedido a préstamo durante esta temporada con el objetivo de que tenga los minutos que difícilmente podría conseguir bajo la conducción de José Mourinho.

Sin lugar en la convocatoria para el amistoso frente a la Fiorentina en Austria, la dirigencia merengue ya analiza las propuestas para definir dónde continuará durante la próxima campaña 2026/27; el club pretende que continúe su crecimiento deportivo antes de volver para pelear un lugar en el primer equipo.

🚨🇦🇷 Franco Mastantuono will leave Real Madrid on loan, decision confirmed on club side as reported over recent weeks.



Real didn’t include Franco in the squad for this weekend as he has to leave on loan.



Club indicate preference for European loan over River Plate return. 🇪🇺 pic.twitter.com/OQx9oEANDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Europa, el único destino posible

Con contrato vigente hasta 2031 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, reflejo de la confianza que el merengue depositó en una de sus principales apuestas a futuro, el Madrid prioriza que continúe su carrera en alguna de las principales ligas europeas. Por ese motivo, un posible regreso a River Plate está completamente descartado tanto por el entorno del jugador como del conjunto español.

La intención de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez es concretar un préstamo para que sume continuidad, pero sin perder el control sobre su proyección a futuro y buscará mantener los derechos del argentino mientras define el club que mejor se adapte a su desarrollo. Aunque su próximo destino todavía no está definido, varios equipos siguen de cerca su situación.

La Fiorentina toma la delantera

En Italia, la Fiorentina aparece como uno de los equipos que más interés mostró por incorporarlo, aunque también la Roma y el Milan fueron vinculados con el mediocampista. En Inglaterra, el Fulham también surge como una alternativa después de que el nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, manifestara su deseo de contar con el juvenil.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jean Catuffe/GettyImages

Aunque la operación todavía no está cerrada, en Italia aseguran que el conjunto de Florencia es uno de los equipos que dio pasos más concretos para intentar quedarse con el futbolista y las próximas semanas serán decisivas para definir su nuevo destino.