El Real Madrid toma una decisión sobre el futuro de Mastantuono

José Mourinho ya tomó una decisión sobre el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid y, tras los primeros entrenamientos de la pretemporada, considera que lo mejor para su desarrollo es que abandone el equipo de manera temporal.

El mediocampista no logró ganarse un lugar en la consideración del entrenador portugués después de una primera temporada irregular en el Santiago Bernabéu; disputó 35 partidos, fue titular en 17 ocasiones y marcó tres goles, sin aportar asistencias.

🚨🇦🇷 Real Madrid are ready to give the green light to Franco Mastantuono’s exit on loan this summer.



No buy option clause; straight loan as Mastantuono seen in similar position as Endrick in January.



More than 5 clubs in Spain and abroad, on it.



🎥 https://t.co/u1nM8kA5mK pic.twitter.com/wS16COrbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Aún así, la intención del club no es desprenderse definitivamente del futbolista. La directiva madridista apuesta por una cesión simple, sin opción de compra, con el objetivo de que Mastantuono tenga continuidad, sume experiencia y vuelva preparado para competir por un puesto en el primer equipo.

La competencia interna complicó su camino en el Real Madrid

Uno de los factores que más influyeron en la decisión fue la enorme competencia dentro del plantel. La aparición de otros juveniles como Arda Güler y la llegada de futbolistas de jerarquía como Bernardo Silva redujeron las posibilidades del argentino dentro del grupo.

Además, el Madrid continúa analizando movimientos en el mercado y mantiene interés en otros delanteros como Michael Olise, una situación que podría dejar todavía menos espacio para el futbolista de 18 años.

Varios equipos siguen a Mastantuono

Aunque su salida está encaminada, todavía no está definido cuál será su próximo destino. Según la información del periodista Fabrizio Romano, más de cinco clubes de España y del extranjero ya consultaron por la situación del argentino.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El objetivo del Real Madrid es encontrar un equipo donde pueda jugar con regularidad y continuar su crecimiento en una liga competitiva. Incluso apareció la posibilidad de un regreso a River, aunque la prioridad del club español sería mantenerlo en Europa.

Ahora, el juvenil tendrá una nueva oportunidad lejos del Bernabéu para demostrar por qué el merengue apostó una cifra millonaria por él y confirmar que todavía puede convertirse en una de las grandes figuras de la cantera del fútbol argentino.

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