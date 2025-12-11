El Real Madrid toma una decisión sobre la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo

Tras una mala racha que ha puesto de manifiesto importantes dudas sobre las tácticas y la gestión del Real Madrid por parte de Xabi Alonso, se había especulado con la posibilidad de que fuera destituido si el equipo blanco caía derrotado en casa ante el Manchester City.

No obstante, según informan varios medios, no se espera que Florentino Pérez prescinda del entrenador tras la derrota del miércoles ante el equipo de Pep Guardiola.

A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Rodrygo, el Madrid acabó cayendo derrotado tras encajar dos goles en la primera parte, obra de Nico O'Reilly y Erling Haaland desde el punto de penalti, sumando así su segunda derrota consecutiva también en el Bernabéu.

Según numerosas informaciones, entre ellas las de BBC Sport, Sky Sport Alemania o Fabrizio Romano, el Madrid está dispuesto a retrasar la decisión final sobre el futuro de Alonso hasta después del partido del domingo contra el Alavés y piden paciencia con el entrenador.

Aunque la derrota ante el City fue un duro golpe, la opinión general es que el rendimiento del Madrid fue lo suficientemente impresionante como para sugerir que puede haber luz al final del túnel. El equipo de Alonso logró un 52 % de posesión y realizó más tiros a puerta que su rival, pero acabó sucumbiendo a un error del portero y a un penalti.

Guillermo Rai, de The Athletic, señala que nadie en la directiva del Bernabéu está «"preocupado" por el resultado de un partido en el que el Madrid echó en falta a varios jugadores influyentes por lesión, entre ellos el delantero estrella Kylian Mbappé.

Por lo tanto, Alonso tendrá la oportunidad de poner fin a la racha de derrotas del equipo en el partido fuera de casa contra el Alavés. El equipo local ocupa actualmente el undécimo puesto en la clasificación de La Liga y el Madrid es el gran favorito para volver a la senda de la victoria, a pesar de la crisis de sanciones que atraviesa.

Alonso recibe un gran apoyo por parte de los jugadores

Otro factor que jugó a favor de Alonso en el partido contra el City fue la evidencia significativa que sugería que los rumores sobre una división en el vestuario con respecto a su futuro podrían haber sido exagerados.

El equipo no solo lo dio todo en el campo, sino que varios jugadores clave salieron en su defensa al hablar con los medios de comunicación tras el pitido final.

Xabi Alonso, Real Madrid | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Jude Bellingham, uno de los acusados de tener una relación fracturada con el técnico, le defendió con tal vehemencia que se vio obligado a disculparse en directo por el uso de lenguaje explícito.

Cuando se le preguntó si la plantilla seguía apoyando a Alonso, Bellingham respondió a TNT Sports: “Al 100 %. Creo que el entrenador ha estado genial. Personalmente, tengo una excelente relación con él, al igual que muchos de mis compañeros. Tras la primera tanda de partidos, mantuvimos unas conversaciones muy interesantes a nivel interno”.

“Nadie está bajando los brazos, nadie se queja, nadie se lamenta, nadie piensa que la temporada ha terminado”.

Otra muestra significativa de apoyo vino de Rodrygo, cuya frustración por su papel bajo las órdenes de Alonso a principios de temporada fue quizás la primera señal de lo que estaba por venir.

“Las cosas no nos están saliendo bien y quería demostrar a todo el mundo que estamos con nuestro entrenador. Necesitamos esta unidad para seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos”, declaró a Movistar+.

Rodrygo y Xabi Alonso, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El portero Thibaut Courtois confirmó que el equipo “apoya al entrenador”, antes de que el defensa Raúl Asencio añadiera: “Todo lo que puedo decir es que el vestuario entiende el mensaje que Xabi Alonso está transmitiendo, que el vestuario apoya al 100 % a Xabi Alonso y que el ambiente diario en Valdebebas es muy, muy bueno”.

