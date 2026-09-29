El Real Madrid y el FC Barcelona están atentos al acuerdo de Cavan Sullivan con el Manchester City

Cavan Sullivan, mediocampista de 17 años del Philadelphia Union, mantiene un preacuerdo con el Manchester City para incorporarse en 2028, cuando alcance la mayoría de edad, pero la operación todavía no está completamente cerrada.

La situación institucional del conjunto inglés es uno de los factores que podrían modificar el escenario. El club continúa involucrado en el procedimiento relacionado con las 115 acusaciones financieras de la Premier League, una situación que genera interrogantes sobre algunas decisiones de cara al futuro.

El Real Madrid y el Barcelona no pierden de vista al estadounidense

Dan Segal, representante del futbolista, reconoció que existe un acuerdo previo con el City para su llegada cuando cumpla 18 años, sin embargo, evitó dar el acuerdo por definitivo y remarcó que, en el fútbol, pueden surgir cambios que redireccionen el destino del jugador.

🚨 Barcelona and Real Madrid are monitoring Cavan Sullivan’s situation amid uncertainty surrounding Manchester City.



The 16-year-old American has agreed to join City from Philadelphia Union when he turns 18, but the ongoing situation at the Etihad could cast doubt over the move… pic.twitter.com/Qj7lFqiSXm — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 28, 2026

Ese contexto volvió a colocar a Sullivan en el radar de algunos de los principales clubes europeos. El Real Madrid y el FC Barcelona, además del Paris Saint-Germain, aparecen entre los equipos que habrían mostrado interés por conocer la situación contractual del juvenil.

Para los clubes españoles, la eventual caída del acuerdo con el City abriría una oportunidad para intentar incorporar a una de las grandes promesas surgidas en Estados Unidos; el juvenil es zurdo, ágil y técnicamente atrevido, características que le permiten recibir abierto, conducir hacia el centro y buscar espacios entre líneas.

Una irrupción histórica en la MLS

Aún así, su atractivo no se limita a sus condiciones técnicas ni a su corta edad. En la actual temporada 2026/27 suma 29 encuentros, con un registro de nueve goles y nueve asistencias en todas las competencias. Su producción ofensiva resulta especialmente llamativa para un futbolista que todavía se encuentra en plena etapa de formación.

United States v Peru - International Friendly | Alex Menendez/GettyImages

Asimismo, el mediocampista recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Estados Unidos y debutó ante Perú, otro paso importante dentro de una carrera que avanza a pasos agigantados.

Por ahora, el Manchester City sigue siendo el destino previsto para Sullivan, pero el Real Madrid y el Barcelona permanecen atentos a cualquier giro que pueda alterar el acuerdo.

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