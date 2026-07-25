El mercado de pases veraniego está más movido que nunca en España y ahora se le sumó la posibilidad de que Rodri sea nuevo jugador del Real Madrid. En las últimas horas, el periodista Matteo Moretto informó que el jugador dio el visto bueno en sumarse al Merengue y ahora todo estaría en manos del Manchester City. El internacional español ha alcanzado un entendimiento total con la directiva madridista respecto a las condiciones contractuales de su futuro vínculo y queda ahora a la expectativa de que los clubes arreglen el importe económico final de la transferencia.

Moretto confirmó que el acuerdo entre el mediocampista y la cúpula blanca quedó totalmente resuelto. Por parte del futbolista no existen impedimentos personales ni cláusulas pendientes de negociación y el único punto de la operación se ubica exclusivamente en la contraprestación financiera que acuerden.

Rodri está a la espera de que el Real Madrid y el Manchester City lleguen a un acuerdo sobre el coste del traspaso.



El centrocampista español ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid sobre las condiciones del contrato. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2026

La realidad es que desde el Madrid hay interés en incorporar a un futbolista que asuma la organización del juego y Rodri, por su jerarquía defensiva y ofensiva, encaja dentro del proyecto deportivo actual. De hecho, la entidad buscaba un organizador en la zona media desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

La plantilla dirigida por José Mourinho ya incorporó a Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. La llegada del madrileño representaría el cierre de la planificación estival y una eventual venta de Eduardo Camavinga liberaría espacio en el equipo.

El contrato del jugador con los Citizens expira en junio de 2027, pero las conversaciones respecto de una renovación permanecen frenadas en Manchester. El valor de Rodri creció enormemente tras coronarse campeón mundial y ser elegido el mejor futbolista del Mundial 2026 con España. Ese logro dejó atrás la grave lesión de rodilla sufrida en 2024, poco después de haberse coronado Balón de Oro.

Cabe recordar que en marzo de este año, el volante abordó la posibilidad de vestir la camiseta merengue a pesar de su pasado colchonero. "Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino", declaró. Y agregó: "El Madrid no es una puerta cerrada para mí, no puedes renunciar a los mejores clubes". Tiempo después, la voluntad del jugador demuestra que el regreso a España está más vivo que nunca.