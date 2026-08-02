Si alguien creía que la discusión por la propuesta de Gianni Infantino y la FIFA estaba terminada, estaba muy lejos de la realidad. El Real Madrid publicó un comunicado para celebrar que el organismo desistiera de vender una parte de los derechos comerciales de sus competiciones y aprovechó ese mensaje para volver sobre su oposición al acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC. Poco después, Javier Tebas contestó con un extenso mensaje en el que cuestionó la postura del Merengue y lanzó críticas hacia Florentino Pérez.

El club blanco expresó que valora muy positivamente la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Para la entidad, ese paso representa "una buena noticia para el fútbol, sus instituciones y los aficionados".

El club también agradeció públicamente a la UEFA, a las confederaciones, a las federaciones y a todas las instituciones que se opusieron al proyecto. La entidad afirmó que esa unión protegió al fútbol en un momento importante para el futuro de las competiciones.

En el comunicado, el Madrid afirmó que los clubes forman a los futbolistas que luego representan a sus selecciones nacionales y afirmó que el Mundial pertenece a las naciones, a los hinchas y a la sociedad. Además, manifestó que estas competiciones "nunca deben convertirse en activos financieros destinados al beneficio de unos pocos".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

La entidad también expresó su rechazo a cualquier iniciativa que busque vender ingresos comerciales futuros sin asumir costes ni riesgos. En esa línea recordó su oposición al acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC. El club indicó que no participó en esa operación y afirmó que comprometer ingresos audiovisuales durante 50 años constituye una práctica que el fútbol no debería repetir ni en España ni en el ámbito internacional.

La respuesta de LaLiga

Javier Tebas | Europa Press News/GettyImages

La publicación provocó una respuesta casi inmediata de Tebas. El presidente de LaLiga tituló su mensaje "El ser no tan superior" y comenzó con una coincidencia parcial con el comunicado madridista. "La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable. La FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos", expresó.

A continuación, Tebas lanzó varias preguntas sobre la posición del club blanco. "¿Por qué ha tardado tanto en responder. ¿Qué hacía Anas (Laghrari) en Nueva York durante la semana de la final. ¿Y será casualidad que, según parece, JP Morgan estuviera también en esta operación, como ya ocurrió con la Superliga?", escribió.

El dirigente defendió el acuerdo con CVC y recordó que cada entidad decidió libremente si quería adherirse. "La operación fue voluntaria. Cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos", afirmó.

EL SER NO TAN SUPERIOR



La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable: la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos.



Por cierto, ¿por qué ha tardado tanto en… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 2, 2026

Tebas también cuestionó la posición financiera del club blanco. "Resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid", señaló.

El presidente de LaLiga cerró su publicación con otra crítica hacia Pérez. "El ser no tan superior tiene ya poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol. ¿Recordáis cuando la Superliga venía a salvarnos porque el fútbol estaba arruinado. Qué visión", concluyó.