El Real Madrid y Vinícius no logran un acuerdo de renovación y crece la preocupación por una posible salida

La renovación de Vinícius Jr. se convirtió en uno de los grandes temas pendientes del Real Madrid: el extremo brasileño tiene contrato hasta junio de 2027, pero desde enero de 2025 las negociaciones para extender su vínculo están estancadas por diferencias relacionadas con su salario.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Tanto el jugador como el club tienen la intención de continuar juntos, pero la falta de consenso mantiene abierta una situación que empieza a generar incertidumbre. Ante este escenario, equipos como el Arsenal aparecen atentos a la posibilidad de intentar convencer al delantero si finalmente no alcanza un acuerdo con el merengue.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Vinicius has no intention of a Real Madrid exit, but his manager’s demands make the club think otherwise.



Real Madrid have not paid the figures that are demanded since Cristiano Ronaldo — and do not plan to pay outrageous salaries particularly with… pic.twitter.com/DLtnhhoDkr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 29, 2026

Para el Real Madrid, la prioridad debería ser asegurar la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes de los últimos años y una de las principales figuras ofensivas del equipo.

La historia de Florentino Pérez con las renovaciones polémicas

El caso del brasileño no es nuevo dentro del modelo de gestión de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ha demostrado en varias ocasiones que no suele modificar sus políticas salariales, incluso cuando se trata de futbolistas considerados fundamentales.

Uno de los ejemplos más recordados fue el de Cristiano Ronaldo. En 2013, el portugués atravesó un período de tensión por su renovación, pero finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo y el delantero continuó en el club hasta convertirse en una pieza clave del equipo que conquistó cuatro UEFA Champions League.

Sin embargo, no todas las historias tuvieron el mismo desenlace. Mesut Özil dejó el Santiago Bernabéu en 2013 después de no alcanzar un acuerdo económico, una decisión que generó críticas, aunque el club logró reemplazarlo con la llegada de Toni Kroos un año después.

Ramos y Modric, los antecedentes que preocupan

Los casos más recientes dejaron un recuerdo diferente. Sergio Ramos abandonó Real Madrid en 2021 luego de no aceptar una reducción salarial en su nuevo contrato. El defensor se fue como agente libre y, aunque el equipo ganó la Champions poco después, con el paso del tiempo su ausencia se hizo evidente ante los problemas defensivos.

Algo similar ocurrió con Luka Modric. El histórico mediocampista quería continuar en el club pese a tener un rol más secundario, pero la directiva decidió no renovarle el contrato después de la temporada 2024/25. El croata terminó su carrera en el conjunto blanco y posteriormente fichó por el Milan.

Vinícius, una pieza que Real Madrid no quiere perder

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La situación del brasileño llega en un momento delicado para el equipo. Desde la llegada de Kylian Mbappé, su protagonismo ofensivo disminuyó parcialmente, pero sigue siendo uno de los jugadores con mayor capacidad para desequilibrar partidos.

A sus 25 años, Vinícius ya ganó dos Champions League y es el heredero del histórico dorsal número 7 que utilizó Cristiano. Su velocidad, capacidad goleadora y peso en los partidos importantes lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar.

Ahora, el presidente merengue deberá decidir si repite la estrategia que permitió mantener a Cristiano Ronaldo o si toma el camino que terminó alejando a figuras como Ramos y Modric.

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