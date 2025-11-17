El Real Madrid ya conoce el alcance de las molestias físicas de Dean Huijsen

Dean Huijsen parecía convertirse seria duda con miras a la vuelta de la acción en LaLiga, el próximo fin de semana, cuando el Real Madrid visite al Elche.

El que el joven central fue liberado de la concentración de la selección española para la doble fecha de Eliminatorias Mundialistas debido a unas molestias musculares que arrastraba desde el viernes, lo que le impidió participar en el encuentro ante Georgia y, hará que también se ausente del duelo del venidero martes versus Turquía.

Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano reveló que las últimas pruebas realizadas a Huijsen confirmaron que no padece lesión alguna, así que formará parte de la expedición del Madrid que buscará los tres puntos el domingo en el Estadio Martínez Valero.

Eso sí, el defensor de 20 años no participó en el entrenamiento del lunes, ni lo hará en la sesión programada para el martes, ya que la previsión dentro de la entidad merengue es que el miércoles pueda reincorporarse al trabajo grupal con total normalidad bajo las órdenes de Xabi Alonso.

El canterano del Málaga llegó al Real Madrid en junio pasado procedente del Bournemouth, en una operación valorada en 62 millones de euros. Desde su desembarco en la capital española, Huijsen se ha consolidado como una pieza fundamental en el centro de la zaga, acumulando 18 partidos oficiales; cinco de ellos correspondientes al Mundial de Clubes, y 13 de la presente temporada, en los que ha contribuido con una asistencia.

Asimismo, los blancos recibieron buenas noticias respecto a otros futbolistas que estaban en la enfermería en plenas clasificatorias. En efecto, tanto Kylian Mbappé como Eduardo Camavinga, quienes fueron baja en el enfrentamiento de Francia ante Azerbaiyán ayer, también estarán disponibles para el choque liguero contra el Elche.

Pese a empatar sin goles en la fecha pasada de LaLiga versus el Rayo Vallecano, la oncena merengue volverá del parón de selecciones con el liderato de Primera División en sus manos, cortesía de 31 puntos, tres más que su escolta, el Barcelona.

