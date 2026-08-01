Una de las novelas del mercado de fichajes puede llegar a su fin en favor del Real Madrid: tras varios idas y vueltas, con hasta el FC Barcelona metiéndose en el medio, el Merengue estaría realmente cerca de fichar a Rodri.

El mediocampista del Manchester City y la selección de España entró en su última temporada de contrato con el club inglés, por lo que a estos les queda poco margen para venderlo por una cifra que les pueda marcar una diferencia.

Según informes, el valor de su fichaje en favor Merengue sería de 65 millones de euros. Una de las cosas que tienen que suceder para que esto se lleve a cabo es la llegada de Ayyoub Bouaddi al equipo que comanda Enzo Maresca, ya que no quieren perder variantes en un mediocampo donde también sumaron a Elliott Anderson.

-Sobre Diomandé:



Lo último que me cuentan es 122M fijos + 10 en variables.



-Sobre Rodri:



Encaminado por una cifra cercana a los 65M. A la espera también de que el City cierre a Bouaddi.



-Sobre Vini:



Todo abiertísimo. @ESPNDeportes — Rodra (@Rodra10_97) August 1, 2026

En caso de poder sumarlo, se convertiría en el quinto fichaje blanco en un mercado realmente bueno para los de Chamartín: ya llegaron Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

Rodri firmó con el Manchester City a mediados de 2019 tras salir del Atlético de Madrid ejecutando la cláusula de 70 millones y su paso ha dejado una huella indeleble en los corazones ciudadanos, marcando el gol de la victoria contra el Inter de Milán en la final de la UEFA Champions League 2022/23 celebrada en Estambul. Con la camiseta Sky Blue estaría cerrando su estadística con 298 partidos, con 28 goles y 32 asistencias. Además, vistió la camiseta del Villarreal.

Con la selección española conquistó una UEFA Nations League, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde fue escogido, con cierta polémica, como el mejor futbolista del torneo. En total, lleva 70 partidos con la absoluta de la Roja, con cuatro goles y dos asistencias desde su debut el 22 de marzo de 2018 en un amistoso frente a Alemania celebrado en Düsseldorf con Julen Lopetegui como entrenador.