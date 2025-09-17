El Real Madrid ya conoce la suspensión de Dean Huijsen y está listo para apelarla

El comité disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido a Dean Huijsen por su tarjeta roja contra la Real Sociedad, una decisión que el Real Madrid apelará ante el comité de apelaciones del organismo rector.



Dean fue expulsado por primera vez en su corta carrera en LaLiga el pasado sábado luego de derribar a Mikel Oyarzabal, quien argumentó que estaba frente a la portería en el momento de la falta. El árbitro Jesús Gil Manzano le sacó la tarjeta roja sin pensar, a pesar de las protestas de Huijsen, que alegaba que Éder Militão era el último hombre.

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Madrid recurrió la tarjeta roja alegando que la falta no impidió una oportunidad de gol, ni Huijsen era el último jugador en la línea de la jugada. Aun así, la RFEF ratificó la decisión del árbitro y suspendió al ex defensa del Bournemouth por un partido.

Se entiende que el cuadro blanco recurrirá ahora al comité de apelaciones con la esperanza de que se anule la tarjeta roja y Huijsen pueda jugar el fin de semana contra el Espanyol. El Real Madrid contará con el informe más reciente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF para respaldar su caso.

Si se deniega la segunda apelación del Real Madrid, tendrán que arreglárselas contra el Espanyol el sábado sin Huijsen. Además, Xabi Alonso tampoco podrá contar con los también caídos por lesión Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold en defensa, ausencia graves y al por mayor.



