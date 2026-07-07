El Real Madrid ya planifica el relevo de Courtois en la portería blanca

Aunque Thibaut Courtois seguirá consolidado como titular bajo los tres palos del arco merengue, la dirigencia del Real Madrid comenzó a analizar posibles sucesores de cara al futuro competitivo del equipo.

El arquero belga renovó recientemente su contrato hasta 2027 y mantiene la intención de prolongar su carrera en el Santiago Bernabéu; la llegada de José Mourinho al banco no modifica ese panorama y dentro del club consideran que, por rendimiento y liderazgo, continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo.

🚨 BREAKING: Bart Verbruggen (23) is the FAVORITE GK to be Thibaut Courtois' successor at Real Madrid. @latigoserrano 🇳🇱 pic.twitter.com/2mnLGc1K87 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 15, 2026

Sin embargo, la dirección deportiva del Madrid lleva tiempo observado la evolución de distintos candidatos y monitoreando el mercado para identificar a quien pueda asumir la responsabilidad cuando Courtois decida cerrar su etapa con la camiseta del conjunto blanco.

Lunin pierde terreno en la sucesión

La estrategia del Real Madrid es clara: pretenden aprovechar al máximo el gran momento del arquero belga mientras planifica, sin apuros, una transición que le permita mantener la solidez en una de las posiciones más importantes del equipo.

En esa línea, uno de los aspectos que más llama la atención es la situación de Andriy Lunin. A pesar de formar parte del plantel profesional y haber respondido cuando le tocó reemplazar al Courtois en temporadas anteriores, el arquero ucraniano no aparece como el heredero natural de la portería madridista.

Incluso Fran González continúa siendo la principal alternativa interna, aunque todavía existen dudas sobre si está preparado para asumir un desafío de semejante magnitud.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Por eso, el nombre que hoy genera mayor consenso dentro de la dirigencia merengue es el de Bart Verbruggen. El neerlandés, figura del Brighton y habitual convocado por la selección de Países Bajos, reúne varias de las condiciones que busca el club: juventud, proyección internacional y experiencia en competiciones de alto nivel.

Aún así, en Valdebebas insisten en que no existe una necesidad inmediata de incorporar un arquero y entienden que aún quedan varias temporadas por delante con Courtois.

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