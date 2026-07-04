El Real Madrid ya sabe cuánto deberá pagar si desea fichar de Bastoni

El mercado de fichajes no se detiene a pesar del Mundial 2026 y el Real Madrid es uno de los equipos que más esfuerzos está haciendo para cortar la sequía de títulos. Ya tienen asegurados a Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella, Enzo Fernández interesa y van por más.

Según informa el Diario AS, el Merengue sabe que con 60 millones de euros se puede hacer del defensor central del Inter de Milán Alessandro Bastoni, que también estuvo vinculado al FC Barcelona en este mercado de fichajes.

En la temporada 2025/26, Bastoni jugó 35 partidos de los 38 posibles en la Serie A para el campeonato del Inter de Milán, con un aporte de un gol y cuatro asistencias. En la Coppa Italia disputó dos partidos, mientras que en la UEFA Champions League estuvo en diez de los once partidos de la campaña, con un tanto y un pase gol.

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Con la camiseta Nerazzurra lleva jugados 298 encuentros, ocho goles y 30 asistencias desde su debut en octubre de 2019. Es internacional con la selección de Italia desde 2020 y lleva ganada una Eurocopa en los 43 partidos que disputó con el equipo de su país. En ellos, anotó en tres oportunidades.

Bastoni, investigado por la justicia italiana

Si bien un traspaso al Real Madrid es una situación soñada para cualquier futbolista, al zaguero del Inter lo encuentra en un momento complejo de su vida: está acusado por prostitución de menores en el marco de la causa del mega escándalo de fiestas y acompañantes VIP en Milán, que llega a distintos jugadores y personalidades del mundo del deporte.

La posición del campeón italiano es de apoyo total al jugador, con quien quieren contar de cara a la próxima temporada. A pesar de eso, no se truncaría un eventual deseo del futbolista de emigrar al Merengue.