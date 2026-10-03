El Real Madrid ya tiene un objetivo con Mbappé para el Clásico

Kylian Mbappé atraviesa sus primeros días de recuperación después de sufrir una lesión durante la última fecha FIFA con Francia ante Turquía por la UEFA Nationas League 2026/27.

El parte médico del Real Madrid confirmó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, un problema que, en principio, contempla un período de recuperación de entre 10 y 14 días.

🚨 JUST IN: Real Madrid’s plan is for Kylian Mbappé to ACCELERATE his recovery NEXT WEEK.



There is NO pressure to be fit vs Villarreal and no risks will be taken, the most IMPORTANT thing is EL CLÁSICO.



His trip to Paris was approved and there is a recovery plan AGREED between… pic.twitter.com/V6MOiRGKM4 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 1, 2026

El plazo abre la posibilidad de que el delantero vuelva a estar disponible para el partido frente al Villarreal, programado para el 10 de octubre. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu no tienen previsto acelerar su regreso únicamente para que pueda participar en ese encuentro.

El Clásico cambia los planes

La prioridad del Madrid pasa por conseguir que Mbappé llegue en las mejores condiciones posibles al Clásico contra el FC Barcelona del próximo 25 de octubre, que se disputará en el Spotify Camp Nou. Por ese motivo, su evolución será evaluada sin asumir riesgos y su carga de trabajo podría aumentar de manera progresiva durante las próximas semanas.

El cuerpo técnico entiende que no es necesario acelerar los tiempis y analizarán su situación hasta último momento, por lo que podrían limitar sus minutos en cancha o mantenerlo al margen si todavía no está al cien por ciento. La intención es que el delantero recupere ritmo de forma gradual y evitar cualquier recaída antes del tramo decisivo del mes.

El Barcelona, un partido que ya pesa

El contexto de LaLiga también explica la importancia que el Madrid concede al encuentro. El conjunto catalán parte actualmente con seis puntos de ventaja sobre el equipo de José Mourinho, por lo que el enfrentamiento de finales de octubre puede tener un peso considerable en la pelea por las primeras posiciones del campeonato

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

En ese escenario, contar con Mbappé en plenitud física puede marcar una diferencia para el equipo. El delantero registra 8 goles y 2 asistencias en sus 8 partidos oficiales con la camiseta blanca esta temporada, con siete tantos y dos pases decisivos en la liga española y otro gol en la UEFA Champions League.

Por eso, el cuerpo técnico deberá administrar sus minutos con especial cuidado durante las próximas semanas. Más que acelerar su vuelta, la intención es que Mbappé recupere sensaciones de forma progresiva y llegue al Clásico completamente recuperado, sin limitaciones que puedan afectar su rendimiento.

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