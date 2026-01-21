El reemplazo de Gilberto Mora en la selección mexicana luego de su baja por lesión

La selección mexicana ha tenido que ajustar planes de último momento. En plena concentración, el cuerpo técnico confirmó la baja de Gilberto Mora, lo que abrió una puerta inesperada para un futbolista que no figuraba en el radar inmediato del combinado nacional.

La ausencia de Mora se debe a una pubalgia que arrastra desde hace varias jornadas en la Liga MX. Las molestias físicas obligaron a tomar una decisión preventiva, priorizando la recuperación del juvenil. La determinación fue comunicada de manera oficial y dejó un hueco que debía cubrirse con urgencia.

Ante este escenario, el elegido es Alexis Gutiérrez, mediocampista del América, quien se integrará de inmediato a la concentración. Su convocatoria se da en calidad de emergencia, más por necesidad estructural que por el momento futbolístico que atraviesa.

Y es que Gutiérrez no llega en su mejor versión. En América ha perdido protagonismo, minutos y peso específico dentro del proyecto. Las irregularidades y la competencia interna lo han relegado a un segundo plano, una situación que también se ha reflejado en su consideración reciente dentro del Tri.

De hecho, el mediocampista había ido perdiendo terreno en los planes de Javier Aguirre, quien había optado por otros perfiles para el mediocampo. Por eso, este llamado sorprende tanto al entorno del jugador como a la opinión pública, que no lo veía cercano a una convocatoria.

Sin embargo, el fútbol suele ofrecer estas oportunidades inesperadas. Para Gutiérrez, el llamado representa una auténtica oportunidad de oro, quizá la más importante en meses. Un buen desempeño en los entrenamientos podría cambiar percepciones y reactivar su vínculo con la selección nacional.

El contexto no es sencillo. Llega con presión, sin ritmo ideal y sabiendo que no parte como favorito. Aun así, el mediocampista tendrá la posibilidad de mostrarse ante el cuerpo técnico y competir por un lugar que parecía cerrado para él en el corto plazo.

Mientras tanto, la selección mexicana sigue ajustando piezas con el objetivo de mantener estabilidad pese a las bajas. La salida de Mora es un golpe, pero también una ventana para otros. Para Alexis Gutiérrez, esta convocatoria inesperada puede marcar un punto de inflexión en su carrera.

