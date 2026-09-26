El rendimiento de los fichajes del Real Madrid en el principio de la temporada - rankeados

El Real Madrid se ha reforzado a lo grande en el último mercado, con jugadores del más alto renombre mundial y con algunas apuestas que le están dando gran resultado. A pesar de eso, en lo colectivo han estado lejos de brillar y se ubican terceros en LaLiga, con la reciente derrota frente al Atlético de Madrid como una daga que cala hondo en una temporada que todavía está en pañales.

Una vez termine el parón de selecciones, con la gran mayoría de estos jugadores afectados a sus selecciones, el Merengue tendrá que dar vuelta la página y empezar a levantar con el 25 de octubre como objetivo, donde enfrentarán al FC Barcelona en el primer gran Clásico de la campaña.

A continuación, el rendimiento de los refuerzos del Madrid hasta ahora.

6. Bernardo Silva

Atletico Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Si bien no está jugando mal cuando entra, su gran problema es la gestión de minutos de Mourinho. Esto no lo termina de dejar afianzarse y le presenta un problema en cuanto a la adaptación, ya que todavía no se ha presentado como un titular indiscutido como se sabe que puede ser.

5. Marc Cucurella

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Es un jugador equilibrado que de a poco va ganando protagonismo, principalmente en la competencia mano a mano con Álvaro Carreras por el lateral izquierdo titular del Merengue. Ha sido un fichaje útil, pero todavía no está demostrando un diferencial grande.

4. Yan Diomandé

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El marfileño costó cientos de millones de euros y todavía no los ha justificado, aunque la temporada recién arranca y el Merengue está lleno de figuras en el último tercio de la cancha. Contra el Atlético fue uno de los pocos que generó desequilibrio y eso seguramente sea algo que Mou tenga en cuenta de cara al futuro.

3. Ibrahima Konaté

Ibrahima Konate (Real Madrid CF) is seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El defensor central se convirtió en una fija para The Special One y ha mostrado la solidez que el Real Madrid fue a buscar en él. Si bien todavía no ha aceitado la zaga con Huijsen, está dándole soluciones al entrenador y eso, principalmente en la última línea, es todo un alivio.

2. Denzel Dumfries

Atletico De Madrid V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El neerlandés se adueñó del lateral derecho y lastima de manera constante, asociándose a la perfección con sus compañeros. En comparación a los otros fichajes, es el que más tiempo de juego ha tenido y eso lo ha ayudado a ganarse el lugar en el ranking.

1. Carlos Espí

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia/GettyImages

El Bombero. Tiene solamente 26 minutos con la camiseta del Real Madrid, pero le bastaron para darle la victoria frente al Espanyol y el Elche. Encima, contra el Betis había marcado un golazo de chilena a los minutos de ingresar y un offside fino le privó de engrosar su cuenta personal.