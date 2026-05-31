El respaldo de Florentino Pérez a Vinicius: "Espero que se quede con nosotros para siempre"

Una de las grandes novelas del último tiempo en el Real Madrid gira en torno a la renovación de contrato de Vinicius Jr., cuyo vínculo llega a su fin al término de la temporada 2026/27. Florentino Pérez, en plena campaña para la presidencia del Merengue, habló sobre la situación y respaldó de gran manera al brasileño.

"¿El contrato de Vinicius termina en un año y aún no se ha renovado? Todavía hay tiempo, y espero que se quede con nosotros para siempre. Nos ha ayudado a ganar los dos últimos títulos de la Liga de Campeones, y está muy vinculado al club", dijo en un discurso reciente.

"A los que no les gusta Vinicius son solo aquellos que no son aficionados del Real Madrid. Hay quienes le abuchean en el Bernabéu, y están equivocados, creen lo que leen en algunos periódicos y son engañados", señaló disparando nuevamente contra los medios de comunicación, elegidos como enemigos en esta campaña presidencial.

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Uno de los trascendidos sobre la negociación con el entorno del ex Flamengo indica que este tuvo pretensiones excesivas para renovar su contrato, pidiendo ganar lo mismo que Kylian Mbappé, actualmente el mejor pago de la plantilla. En ese marco, Florentino desmintió: "Vinicius es una gran estrella, y estaré feliz de que continúe con nosotros para siempre, y todo lo que se dice sobre que pide sumas desorbitadas no es cierto".

"¿Es mi objetivo renovar su contrato antes de enero cuando pueda firmar con cualquier otro club? Si no desea quedarse, tiene la libertad de hacerlo, no lo obligaré a nada, el dinero no es lo más importante para nosotros, y nunca lo ha sido", cerró el actual presidente del Real Madrid y candidato a las próximas elecciones, donde competirá contra el empresario Enrique Riquelme por el liderazgo dirigencial del club de la capital española.