El salario de Anthony Gordon comparado con los mejores de la plantilla del FC Barcelona

Anthony Gordon se hará las pruebas médicas en las próximas horas para firmar como nuevo jugador del FC Barcelona semanas antes de su participación en el Mundial 2026 con Inglaterra, donde intentará ser uno de los puntos altos del equipo de Thomas Tuchel en la ilusión de volver a ser campeón del mundo.

Según trascendió, el fichaje se hará en 80 millones de euros, con un salario aproximado de 346.000 euros por semana, duplicando así lo que ganaba en el Newcastle. A la hora de revisar la lista de salarios del FC Barcelona, se ubicaría como el segundo mejor pago.

Cabe destacar que, de cara a la próxima temporada, el club catalán no tendrá que afrontar el salario semanal de 400 mil euros de Robert Lewandowski, quien era el futbolista mejor pago de la plantilla. Esto posiciona a Gordon como segundo en lugar de tercero, a poco de Frenkie de Jong, quien de momento toma el liderazgo de la tabla.

Jugador Salario por semana 1. Frenkie de Jong €365.385 2. Anthony Gordon €346.000 3. Raphinha €320.577 4. Lamine Yamal €320.577 5. Jules Koundé €320.577

Fuente: Capology

El talentoso atacante inglés fue pretendido por clubes como el Manchester City y el Bayern Múnich, pero terminó decantándose por el bicampeón de LaLiga, que tiene la sangre en el ojo de las últimas ediciones de la UEFA Champions League e irá con todo para ganar la de la temporada 2026/27.

England v Japan - International Friendly | Visionhaus/GettyImages

En la última campaña con el Newcastle, Anthony Gordon jugó 26 de los 38 partidos posibles de Premier League, con seis tantos y dos pases gol. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta con 12 encuentros, con 10 goles y dos asistencias.



Apenas pase el reconocimiento médico y firme su contrato, Gordon se unirá a la selección de Inglaterra para el Mundial. Los Tres Leones debutarán en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, el martes 23 jugarán contra Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough y cerrarán la actividad del grupo L frente a Panamá el sábado 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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