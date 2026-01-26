El salario que cobrará Dro en el PSG comparado con el FC Barcelona

Pedro Dro Fernández está a punto de convertirse en jugador del Paris Saint-Germain tras superar con éxito el reconocimiento médico en París el sábado por la mañana.

Ahora se espera que el centrocampista complete su traspaso firmando un contrato con el PSG hasta 2030, proveniente del FC Barcelona.

Dro Fernández ganaba 250.000€ al año en el club azulgrana, sin embargo el PSG le ofreció un salario de 1,2 millones al año. El salario de Dro Fernández en el FC Barcelona era relativamente bajo, acorde a su condición de joven futbolista procedente de La Masia. Según estimaciones de portales especializados, percibía alrededor de 84.000 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 1.600 euros por semana, sin contar posibles primas o incentivos.

El jugador de 18 años llega procedente del FC Barcelona, donde era considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del club antes de optar por un nuevo proyecto en París. El PSG se movió con rapidez para asegurar su fichaje durante el mercado de invierno.

Dro podría ser incluido en la convocatoria del PSG ya este mismo domingo, aunque no estará disponible para las competiciones europeas en la fase de liga. Al haber llegado recientemente, no fue inscrito en la lista de la UEFA del PSG y, por lo tanto, se perderá el próximo partido de la Champions League contra el Newcastle.

Esta cifra no fue comunicada de manera oficial por el club, pero refleja un contrato propio de un jugador en fase de formación y con ficha aún alejada de los salarios del primer equipo.

Laporta, se refirió a la salida de Dro rumbo al Paris Saint-Germain y reconoció su sorpresa por la decisión del jugador. Según explicó, el club tenía un acuerdo para que el futbolista renovara su contrato al cumplir los 18 años, pero su agente comunicó posteriormente que el jugador había cambiado de opinión.

“Fue una situación desagradable”, señaló Laporta.

