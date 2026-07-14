El seleccionado nacional que Monterrey quiere fichar a todas costa

Dentro de los Rayados de Monterrey no bajan los brazos en su intento de fichar a Orbelín Pineda y han presentado su oferta definitiva para convencer al AEK de Atenas. La directiva del cuadro del norte del país considera al mexicano una prioridad para reforzar el plantel y confía en que la oferta económica ha de destrabar el traspaso.

La oferta enviada por los regios contempla un pago cercano a los siete millones de euros para el conjunto griego, cantidad que todavía se ubica 2.3 millones de euros por debajo de la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Pineda. Aun así, los de la Liga MX confían en que el AEK cederá ante esta cifra.

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Monterrey habría puesto sobre la mesa cerca de 7 MDE y una mejora salarial con contrato a largo plazo para fichar a Orbelín Pineda (30) 🇲🇽



📌 Las directivas siguen negociando; la oferta final se acerca bastante a los 9.3 MDE de su cláusula… pic.twitter.com/Vw8PtBFkuS — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 14, 2026

La confianza de Rayados gira alrededor de la situación contractual de Pineda con el cuadro del AEK. El mexicano está en su año final de contrato con los de Atenas. Es decir, si el club griego no le vende este verano, el seleccionado por México podría salir gratis del equipo en el 2027-

Tal panorama convierte la operación en una decisión estratégica para la institución griega. Deberán valorar si resulta mejor aceptar una cantidad importante durante el presente mercado o apostar por conservar a uno de sus futbolistas más destacados dentro de la cancha con el riesgo que esto implica para el corto plazo.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Monterrey está tranquilo. Tiene un acuerdo total con Pineda. Orbelín desea regresar a México y más si se trata para unirse a un plantel llevado por su técnico de confianza, Matías Almeyda. Además, Rayados ha puesto en la mesa del jugador una mejora de sueldo que hace todavía más tentador el movimiento.

Se entiende que la respuesta final tiene límite de tiempo. Monterrey quiere un respuesta fugaz para que en caso de que la misma sea negativa, tener tiempo para moverse por un plan B.