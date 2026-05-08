El sexto jugador de Chivas que se puede colar a la Copa del Mundo

La primera lista de selección mexicana de cara a la Copa del Mundo se ha presentado. Son 12 los jugadores de Liga MX que ya concentran en el CAR dentro del proyecto de los 40 días previos que ha trazado Javier Aguirre. Se entiende que este grupo de piezas se puede considerar ya con el boleto al Mundial.

Lo anterior no significa que ningún otro jugador del mercado local tenga ya opciones de entrar al Mundial. La puerta sigue abierta, aunque, el camino se les ha complicado más de lo esperado. Algunos nombres en específico pueden mantener la vela de la esperanza encendida, uno de ellos Richard Ledezma.

IGUAL QUE MARCEL 🇲🇽👀



Aunque no apareció en la lista inicial de Javier ‘Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana, Richie Ledezma se apunta a la Copa del Mundo 2026.



Con información del programa ‘El Arranque’ de W Deportes Radio, estableció que Richard estará en el Mundial 2026:… pic.twitter.com/9IKEhkSwZF — Futbol Total (@futboltotal) May 8, 2026

El último reporte coloca al lateral y carrilero por derecha de Chivas con amplias opciones de colarse al Mundial. Es cierto que de todo el grupo del Guadalajara que estaba en la carrera final, Ledezma fue el único descarte, sin embargo, parece que el escenario se acomoda para que el ex PSV tenga boleto en mano.

Javier Aguirre está extendiendo al máximo la posible recuperación de Julián Araujo o Rodrigo Huescas. Ambos juegan las mismas posiciones que Richard, aunque, lo hacen dentro del fútbol de Europa. Para la mala fortuna del técnico, el tiempo se agota y ninguno de los dos sigue sin poder alcanzar la plenitud física.

FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Siendo el caso, si ninguno de los dos antes mencionados logran llegar a tiempo para la presentación de la lista final, Ledezma estará dentro de los 26 que acuden al Mundial. Un premio que más de uno considera merece desde hace semanas y que se le ha frenado por ahora.

Ledezma no es el dueño de su destino. Cierto es que con Chivas ha hecho lo requerido para al menos estar dentro de la carrera hasta el último día. Sin embargo, le toca esperar a lo que pueden o no hacer Huescas y Araujo.