El sexto jugador de Chivas que se puede colar a la Copa del Mundo
La primera lista de selección mexicana de cara a la Copa del Mundo se ha presentado. Son 12 los jugadores de Liga MX que ya concentran en el CAR dentro del proyecto de los 40 días previos que ha trazado Javier Aguirre. Se entiende que este grupo de piezas se puede considerar ya con el boleto al Mundial.
Lo anterior no significa que ningún otro jugador del mercado local tenga ya opciones de entrar al Mundial. La puerta sigue abierta, aunque, el camino se les ha complicado más de lo esperado. Algunos nombres en específico pueden mantener la vela de la esperanza encendida, uno de ellos Richard Ledezma.
El último reporte coloca al lateral y carrilero por derecha de Chivas con amplias opciones de colarse al Mundial. Es cierto que de todo el grupo del Guadalajara que estaba en la carrera final, Ledezma fue el único descarte, sin embargo, parece que el escenario se acomoda para que el ex PSV tenga boleto en mano.
Javier Aguirre está extendiendo al máximo la posible recuperación de Julián Araujo o Rodrigo Huescas. Ambos juegan las mismas posiciones que Richard, aunque, lo hacen dentro del fútbol de Europa. Para la mala fortuna del técnico, el tiempo se agota y ninguno de los dos sigue sin poder alcanzar la plenitud física.
Siendo el caso, si ninguno de los dos antes mencionados logran llegar a tiempo para la presentación de la lista final, Ledezma estará dentro de los 26 que acuden al Mundial. Un premio que más de uno considera merece desde hace semanas y que se le ha frenado por ahora.
Ledezma no es el dueño de su destino. Cierto es que con Chivas ha hecho lo requerido para al menos estar dentro de la carrera hasta el último día. Sin embargo, le toca esperar a lo que pueden o no hacer Huescas y Araujo.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.